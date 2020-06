Mayeli Alonso no le tiene miedo a Lupillo Rivera

Mayeli está a la espera de las posibles declaraciones que Lupillo dará en su contra

El programa de Chisme No Like expuso que Lupillo Rivera probablemente declarará en contra de Mayeli Alonso, a favor de Daysi Cabral por incumplimiento de contrato. El programa compartió con la ex esposa de la cantante un documento que expone que el tío de Chiquis Rivera será testigo en su contra en dicho proceso legal.

“A mi el testimonio o no de Lupe no me tiene el mínimo cuidado, porque yo mis negocios nunca se los conté a él”, dijo Mayeli.

“En caso de que llegue a declarar en contra de mi me daré cuenta de que estuve casada 15 años con un hombre que no tiene hu*v*s, sobre todo porque yo nunca lo habría hecho”, aseveró la ex del cantante.

La empresaria también agregó lo siguiente: “A mi no me importa su testimonio. Al juez tampoco le va a importar lo que él pueda decir. Me duele por él, que pueda llegar tan bajo con algo así”, aseveró Alonso.

Recientemente Mayeli reveló que tiene pruebas a su favor y además explicó que no tiene miedo ante las posibles declaraciones que pueda hacer Lupillo Rivera en su contra.