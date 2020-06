Muerte de George Floyd: la indignación por los videos que muestran brutalidad policial en las protestas

A la violencia por la muerte de George Floyd en los últimos días se sumaron otras muestras de brutalidad policial durante las protestas.

Y el resultado es aún más indignación en Estados Unidos.

En Búfalo, en el estado de Nueva York, dos policías fueron suspendidos después de que fueron vistos empujando a un anciano hombre blanco al suelo.

Y en la ciudad de Nueva York, la policía fue grabada en un video ejerciendo violencia contra manifestantes mientras huían.

La muerte de Floyd el 25 de mayo durante un arresto policial, también capturada en un video, causó indignación y provocó una ola de protestas contra la discriminación racial y el trato policial a los afroestadounidenses en ciudades de todo Estados Unidos y el mundo.

Pero durante las protestas han aparecido imágenes de otros episodios que refuerzan el sentir de los manifestantes.

El video de Búfalo muestra a un hombre de 75 años acercarse a los agentes de policía que estaban evacuando de manifestantes una zona.

Luego avanzan, empujándolo hacia atrás, haciéndolo caer. El hombre termina golpeándose la cabeza. Mientras yace en el suelo, se ve sangre que sale de su oído.

El hombre fue llevado en una ambulancia al hospital y luego se conoció que había sufrido una grave lesión en la cabeza.

Una declaración inicial del Departamento de Policía de Búfalo dijo que el hombre había “tropezado” y que había caído durante una “contienda que involucró a los manifestantes”, lo que agravó la indignación en las redes sociales por el incidente.

El vocero de la policía Jeff Rinaldo luego atribuyó la declaración a agentes que no estaban directamente involucrados en el incidente, y agregó que cuando apareció el video, los dos policías que empujaron al manifestante fueron suspendidos sin cobro de sueldo.

En señal de protesta y solidaridad con sus compañeros suspendidos, los 57 agentes que formaban el equipo antidisturbios renunciaron a seguir siendo parte del escuadrón de respuesta de emergencias, según Buffalo News.

La misma tarde, un conductor de reparto en la ciudad de Nueva York fue arrestado durante 27 minutos después de que el toque de queda de la ciudad había comenzado.

El hombre fue detenido a pesar de ser un trabajador esencial y estar exento del toque de queda.

NYPD officers arrest an essential worker—his Caviar bag is sitting by his bike, 27 min after curfew at 108 and Central Park West in Manhattan

city and state officials assured essential workers they are exempt

at least three white shirts (commanding officers) are present pic.twitter.com/92aI7UdODU

— peter hess (@PeterNHess) June 5, 2020