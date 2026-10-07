Medicare depositará $90 alrededor del 8 de octubre; estos beneficiarios recibirán el dinero

Medicare entregará un pago único de $90 dólares en octubre a 20.8 millones de beneficiarios elegibles de la Parte B. La mayoría de los pagos serán depositados directamente alrededor de este jueves 8 de octubre de 2026 y aparecerán como procedentes de la Administración del Seguro Social. El monto equivale a menos de la mitad de la prima mensual estándar de $202.90 de la Parte B.

El dinero llegará sin que los beneficiarios tengan que presentar una solicitud y quedarán fuera alrededor de 40 millones de usuarios, entre ellos las personas inscritas en Medicare Advantage, quienes reciben asistencia de Medicaid para pagar la prima de la Parte B y quienes pagan un recargo por ingresos altos (IRMAA). Además, para ser elegibles, los beneficiarios deben vivir en Estados Unidos.

Si recibes este depósito, debes tener presente que no se trata de algún aumento del Seguro Social ni un beneficio mensual. Se trata de un reembolso extraordinario financiado con el Fondo de Mejoramiento de Medicare para compensar parcialmente la prima de octubre.

Si crees que calificas, revisa tu cuenta bancaria a partir del 8 de octubre. No debes llenar formularios, pagar una cuota ni entregar tu número de Medicare para recibirlo. Si alguien te pide esos datos para “liberar” los $90, evita responder y repórtalo como posible fraude.

Estos beneficiarios recibirán $90

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) calculan que 20.8 millones de personas califican. Debes cumplir simultáneamente estas condiciones:

Estar inscrito en Medicare Original Parte B

Vivir en Estados Unidos

No recibir ayuda de Medicaid para pagar la prima

No pagar el Ajuste Mensual Relacionado con el Ingreso, conocido como IRMAA

No estar inscrito en Medicare Advantage

La Parte B cubre consultas médicas, atención ambulatoria, equipo médico y servicios preventivos. El reembolso no modifica esas prestaciones ni reduce permanentemente la prima.

CMS explicó que entrega el dinero porque “la mejor manera de mejorar Medicare es devolver los dólares de atención médica al lugar al que pertenecen: las manos de nuestros beneficiarios”.

Millones quedarán fuera

Aproximadamente un tercio de los 62.9 millones de inscritos en la Parte B recibirá el pago; cerca de 40 millones no califican. La exclusión más amplia afecta a quienes tienen Medicare Advantage, aunque continúen pagando la prima de la Parte B.

También quedan fuera las personas de menores ingresos cuya prima ya recibe asistencia de Medicaid. En el extremo opuesto, tampoco recibirán el dinero quienes pagan IRMAA, el recargo aplicado a beneficiarios con ingresos superiores a ciertos límites.

La distinción importa especialmente en Nueva York y Nueva Jersey, donde alrededor de 3.97 millones y 1.80 millones de personas, respectivamente, están inscritas en Medicare. No existe una cifra oficial publicada sobre cuántas recibirán el reembolso en cada estado, porque la elegibilidad depende del tipo de cobertura y de la situación individual.

El depósito llegará automáticamente

La mayoría de los beneficiarios elegibles recibirá los $90 por depósito directo de la Administración del Seguro Social alrededor del 8 de octubre. Después llegará un correo electrónico o una carta presidencial a mediados de mes, explicando el depósito.

Quienes no tengan depósito directo recibirán un cheque en papel del Departamento del Tesoro más adelante en octubre, enviado a la dirección registrada en Medicare. El documento incluirá el mensaje: “Pago del Fondo de Mejoramiento de Medicare; pago de $90 para compensar la prima de octubre”.

El día 8 es una fecha aproximada, no una garantía de que todos verán el dinero al mismo tiempo. Los cheques físicos pueden tardar más por el proceso postal.

¿Qué debes hacer si no llega?

No necesitas solicitar el reembolso. Si tienes dudas sobre tu elegibilidad, llama a 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227); la línea puede confirmar si cumples los criterios establecidos por CMS.

Si calificas y el pago no aparece, espera hasta el jueves 15 de octubre de 2026 para comunicarte con la Administración del Seguro Social al 1-800-772-1213 y preguntar por su estado. Antes de llamar, revisa también si Medicare tiene tu dirección correcta, especialmente si esperas un cheque.

Evita compartir información bancaria con personas que te contacten sin haberlo solicitado. El gobierno utilizará los datos de depósito o la dirección postal que ya tiene registrados.

El pago cubre menos del 50% de la prima

La prima estándar de Medicare Parte B cuesta $202.90 mensuales en 2026. Por ello, el depósito de $90 cubre aproximadamente 44% de una mensualidad y no cambia el monto que Medicare continuará cobrando.

El dinero proviene del Fondo de Mejoramiento de Medicare, creado por el Congreso en 2008 para financiar mejoras en Medicare Original. La Casa Blanca afirmó que el fondo dispone de cerca de $2,000 millones y que ninguna administración lo había utilizado antes para realizar pagos directos a beneficiarios.

El senador demócrata Ron Wyden criticó la medida y la calificó como “otro intento desesperado” de la administración Trump, porque ocurre a unas semanas de las elecciones legislativas de noviembre, un contexto que ha generado cuestionamientos políticos sobre el uso extraordinario del fondo.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el depósito de Medicare de $90

¿Quién recibe el pago de $90 de Medicare?

Las personas con Medicare Original Parte B que viven en Estados Unidos no reciben ayuda de Medicaid para pagar la prima y no pagan IRMAA. Medicare Advantage no participa.

¿Debo solicitar el depósito de Medicare?

No. El pago se enviará automáticamente mediante depósito directo o cheque usando la información que el gobierno ya tiene registrada.

¿Los $90 aumentarán mi Seguro Social cada mes?

No. Es un solo reembolso de Medicare para octubre de 2026; no representa un aumento del Seguro Social ni una reducción permanente de la prima.

¿Por qué no califico si tengo Medicare Advantage?

El dinero procede de un fondo vinculado a Medicare Original y CMS excluyó expresamente a todos los inscritos en planes Medicare Advantage.

¿Qué hago si el dinero por el depósito de Medicare no llega?

Consulta primero tu elegibilidad en 1-800-MEDICARE. Desde el 15 de octubre puedes llamar al Seguro Social al 1-800-772-1213 para preguntar por el pago.

Conclusión

El depósito ofrecerá un alivio inmediato, pero no significa una reducción significativa en el costo mensual de Medicare Parte B ni se repetirá automáticamente. Si recibes los $90, conviene tratarlos como un reembolso extraordinario; si no llegan, verifica primero tu tipo de cobertura antes de reclamar, porque millones de personas quedaron excluidas por las reglas del programa.

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