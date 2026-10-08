EE.UU. presenta cargos a Nicolás Maduro y Cilia Flores por conspiración para cometer torturas

La Fiscalía estadounidense presentó este jueves una nueva acusación contra el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por una presunta conspiración para cometer torturas.

El documento judicial, citado por EFE, señala que ambos habrían participado en una estrategia de “represión y torturas” dirigida contra opositores, militares y otras personas detenidas durante su permanencia en el poder.

Asimismo, la acusación incluye tres casos relacionados con ciudadanos estadounidenses. Según el expediente, las presuntas víctimas habrían sufrido presiones, descargas eléctricas y amenazas contra sus familiares.

Casos contra ciudadanos estadounidenses

La Fiscalía sostiene que “los abusos de las autoridades venezolanas contra ciudadanos estadounidenses” aumentaron mientras Washington elevaba su presión política contra Caracas.

Uno de los casos, identificado como ‘víctima 7’, corresponde a una persona que, según el documento, fue torturada después de ser “acusado falsamente de participar en una conspiración para asesinar a Maduro”.

Los hechos descritos abarcan desde 2022 hasta enero de 2026, mes en el que las fuerzas militares estadounidenses arrestaron a Maduro y a su esposa.

Cargos a Flores por narcoterrorismo

La nueva imputación se suma a los cargos que Maduro y Flores ya enfrentan ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y por posesión y conspiración para poseer armas destructoras.

Además, la Fiscalía incorporó a Flores en el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo, que anteriormente solo afectaba a Maduro.

El escrito señala que ambos habrían conspirado para distribuir cocaína con la finalidad de proporcionar recursos a organizaciones consideradas terroristas.

“(Los acusados) se unieron, conspiraron, confabularon y acordaron, de forma intencionada y a sabiendas, entre sí y con otras personas, infringir el artículo 960a del título 21 del Código de los Estados Unidos (que castiga el narcoterrorismo)”, sostiene la Fiscalía.

Solicitud de arresto domiciliario

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el 3 de enero y trasladados posteriormente a Nueva York.

Este jueves, el juez Alvin Hellerstein convocó una audiencia para analizar la petición de arresto domiciliario presentada por la defensa de Flores.

Sus abogados alegan que la exprimera dama presenta un deterioro progresivo de su salud cardíaca, situación que, según sostienen, se habría agravado durante su permanencia en prisión.

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