Dwyane Wade revela cómo su familia fue perseguida tras la salida de su esposa Gabrielle Union de ‘America’s Got Talent’

La famosa fue despedida del programa tras señalar la existencia de comentarios y bromas racistas

La salida de Gabrielle Union del concurso ‘America’s Got Talent’ en noviembre se produjo entre graves acusaciones por parte de la actriz hacia los productores del programa, a quienes responsabilizaba de haber creado un ambiente tóxico en el set de grabación en el que los comentarios y las bromas racistas estaban a la orden del día.

En un principio se intentó acallar la polémica atribuyendo la desaparición de Gabrielle del panel de jueces a las rotaciones habituales que se producen entre temporada y temporada. Sin embargo, eventualmente se confirmó que había sido un despido en toda regla y que la cadena NBC abriría una investigación para escuchar sus quejas sobre la discriminación que aseguraba haber sufrido tras atreverse a protestar por el comportamiento racista que estaba presenciando.

Gabrielle Union taking Simon Cowell to court for 'racist actions' at 'America's Got Talent' pic.twitter.com/l3hMHGSi5y — luqmanch112 (@Newscorner111) June 7, 2020

Sin embargo, esta medida no parece haber sido suficiente para calmar el enfado de la artista, quien ha presentado una queja formal contra la NBC y Simon Cowell -uno de los productores del formato a través de Syco Entertainment- ante el departamento de empleo de California. Según su relato, el jefe de la sección de entretenimiento del grupo, Paul Telegdy, trató de “intimidarla y silenciarla” para que no compartiera sus experiencias con los responsables de estudiar si se había violado o no el código de conducta de la compañía.

Los aludidos han reaccionado asegurando que todas las afirmaciones de Gabrielle son “categóricamente falsas”. Este último comunicado ha provocado que el marido de la intérprete, el exjugador de baloncesto Dwayne Wade, haya decidido romper su silencio para salir en su defensa.

En una serie de tuits, el deportista retirado ha defendido la versión de los hechos ofrecida por Gabrielle, y ha añadido su propio testimonio para desvelar que su familia fue sometida a un acoso sin precedentes después de que ella se atreviera a hablar en público de su experiencia en ‘AGT’.

So instead of making sure your work environment is a a better place for everyone. Y’all have decided that she what? Made it all up because she lost a job? She’s a black women in Hollywood she has lost out on many jobs https://t.co/bjnVzug6gi — DWade (@DwyaneWade) June 4, 2020

“En lugar de asegurarse de que su lugar de trabajo sea un ambiente mejor para todos, ¿qué han hecho? ¿Inventarse que ha hecho todo esto porque perdió un trabajo? Es una mujer negra en Hollywood, ya ha perdido un montón de trabajos anteriormente”, ha señalado Wade.

When these negotiations started my house started being watched and my family started being followed. My daughter couldn’t even go to swim class without us being trailed by people looking for answers. Well y’all have the answers and y’all still don’t wanna listen to them. https://t.co/bjnVzug6gi — DWade (@DwyaneWade) June 4, 2020

“Cuando comenzaron las negociaciones, mi casa empezó a ser vigilada y a mi familia la seguían a todas partes. Mi hija no podía ni ir a clase de natación sin que nos siguieran personas que aseguraban estar ‘buscando respuestas’. Bueno, pues aquí tienen las respuestas, y aun así, seguís sin querer escuchar”, ha lamentado.