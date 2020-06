La curiosa forma de manifestarse en Miami: en bicicleta y portando carteles de protesta por la muerte de George Floyd

Los manifestantes tomaron las calles del sur de la Florida de una forma diferente el sábado por la mañana. Decenas de personas salieron a exigir un cambio y lo hicieron de una forma muy curiosa.

Peaceful protest — Bike riders in Cutler Bay went for a ride to honor lives lost from racial injustice. They stopped to kneel for 8 min 46 sec…. the amount of time an officer kneeled on George Floyd’s neck. pic.twitter.com/kd95h8w9l9

Utilizaron sus bicicletas para transmitir un mensaje y ayudar a poner fin a la injusticia social. The Ride for Justice, que es así como se llama la organización, fue escoltado por agentes de policía de Miami-Dade para garantizar la seguridad tanto de los manifestantes como de la población.

Te puede interesar: Miami tiene su George Floyd: piden explicaciones a la policía tras disparar mortalmente a un hombre negro

El grupo salió temprano el sábado por la mañana para dar un paseo de más de cinco millas por el sur del condado de Miami-Dade. “Estamos aquí por la unidad, por la comunidad. No es algo de blancos o negros. Es algo de justicia. Punto”, decía el manifestante Kenny Fountain.

1,000 bikes strong: Very proud to join together with community members and law enforcement in a bike ride for justice today in #SouthDade. Thank you @kionnemcghee, @DennisCMoss, 305 Urban Bike Club & Strong Fathers for organizing, and to all who showed up to stand up for justice. pic.twitter.com/5gqEJ89yLW

— Daniella Levine Cava (@DLCAVA) June 6, 2020