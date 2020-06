No es Anonymous, Gary McKinnon es el hacker más temido del mundo

McKinnon ha logrado burlar la seguridad de las redes de la NASA, el Ejército, la Marina, el Departamento de Defensa y la Fuerza Aérea estadounidense, y al mismo el Pentágono

Aunque mucho se ha hablado del grupo de hackers Anonymous, que anunciaron su regreso, en realidad el pirata electrónico más temido es Gary McKinnon.

El escocés Gary McKinnon es el hacker más temido de Estados Unidos, conocido como “Solo”, nació en febrero de 1966 y llevó a cabo la mayoría de sus ataques en solitario desde la comodidad de su casa.

En una entrevista a la BBC dijo que empezó a introducirse en complejos sistemas militares desde febrero de 2001.

McKinnon ha logrado burlar la seguridad de las redes de la NASA, el Ejército, la Marina, el Departamento de Defensa y la Fuerza Aérea estadounidense, y al mismo el Pentágono.

Robó contraseñas, eliminó cientos de cuentas de usuario y dejó la red informática de Defensa fuera de servicio durante casi una semana.

El McKinnon asegura que encontró información sobre seres espaciales y tecnología extraterrestre.

Sus incursiones fueron descubiertas en marzo de 2002, cuando funcionarios de una de las entidades intervenidas se dieron cuenta de que el cursor de una de las computadoras se movía solo.

Desde entonces EE.UU. pide la extradición de McKinnon a su territorio, donde podría obtener la pena de 60 a 80 años de prisión. No obstante esto no es posible bajo las leyes británicas; además se alegó que la evidencia se encontraba en EE.UU. y no en Gran Bretaña; y que McKinnon, afectado por problemas psicológicos, podría atentar contra su vida en prisión, por lo que tampoco fue procesado en su país.

