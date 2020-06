Karla Martínez lanza su propio show de entrevistas

View this post on Instagram

Amores! Estoy feliz!!! A partir de esta semana todos los jueves através de insta live, tendremos Happy Hour con Karla! Así que los invito a que preparen su “drink” favorito y me acompañen a las charlas que tendré con diferentes personalidades! En estos momentos lo que más necesitamos es llenarnos de energía positiva! Y ese, es el propósito de nuestra hora feliz! Que a esa hora se desconecten y se den un momento para ustedes, para degustar un vinito, un tequila, un cocktail, un café, lo que quieran, mientras disfrutamos de una buena conversación! Invitaré motivadores, expertos en belleza, chefs, entrenadores, nutricionistas, doctores, figuras públicas y a todo aquel que quiera compartir su secreto de la felicidad! Será una charla en donde aprenderemos, reiremos, contestaremos las preguntas que tengan y hasta podemos armar una bohemia!!! Estoy muy emocionada porque mi primer invitado y padrino es energía positiva pura! El gran motivador y conferencista Cesar Lozano! @drcesarlozano Así que anoten en su calendario que tenemos una cita jueves 7:00pm/E para brindar por la vida! 🥂🍷🍸🍻Salud!!! Gracias a mi @carlitoscalderon por la gráfica y sobre todo por la cinturita que me puso!!! 🤪