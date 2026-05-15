Reportan que Luis Miguel fue hospitalizado en Nueva York

El cantante Luis Miguel fue hospitalizado en Nueva York y se mantiene bajo observación médica, de acuerdo con información de la periodista Galena Solano, colaboradora del programa “El Gordo y la Flaca” de Univision.

“El Sol de México fue ingresado desde este lunes en un hospital en la ciudad de Nueva York. Se encuentra en observación”, dijo Solano, citando “fuentes cercanas a la redacción”.

Según informó, el cantante fue ingresado desde el 11 de mayo por aparentes problemas cardíacos. Luis Miguel llegó a la clínica acompañado de su novia Paloma Cuevas y su asistente.

“Me cuentan que (Paloma Cuevas) no se le ha despegado ni un solo momento, que ha estado con él toda la semana, al igual que un asistente”, comentó Gelena.

La comunicadora agregó otros detalles sobre la hospitalización de Luis Miguel. “En este hospital en el que se está quedando Luis Miguel, los doctores son de primera. Hay un trato muy especial. Son doctores muy capacitados para este tipo de problemas cardíacos que tiene Luis Miguel, supuesta y alegadamente. Pero sí, él está en observación y todo apunta a que podría salir la semana que viene”, agregó.

Hasta el momento, el equipo de Luis Miguel no se ha pronunciado con respecto al estado de salud de la estrella mexicana.

A pesar de la información difundida por Solano, el club de fans oficial del cantante en Argentina calificó la información como falsa. “Agradecemos el cariño y la preocupación de siempre, pero les pedimos que se informen únicamente a través de los canales oficiales”, señaló el club en un comunicado.

El medio de comunicación Infobae citó fuentes cercanas a Luis Miguel, las cuales aseguraban que la información sobre la supuesta internación del cantante es falsa.

Luis Miguel ha enfrentado problemas de salud en el pasado. En 2005 sufrió un accidente durante un concierto en Perú, en donde una falla en el sistema de audio produjo un impacto acústico que causó daños auditivos permanentes. El artista tuvo que pausar sus compromisos profesionales mientras realizaba rehabilitación para recuperar su audición.

En 2015 también se vio obligado a cancelar sus compromisos profesionales debido a problemas de salud. Su médico confirmó entonces que el artista sufría rinofaringitis aguda, una inflamación intensa de las vías respiratorias superiores, especialmente en nariz y garganta, que impedía plenamente el uso profesional de su voz .

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