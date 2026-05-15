Actriz de cine para adultos lanza picante propuesta al arquero del PSG por la final de Champions

La actriz de cine para adultos Mary Rock lanzó una propuesta viral dirigida al arquero del Paris Saint-Germain (PSG), Matvey Safonov, a días de la final de la UEFA Champions League: le prometió “tantas noches apasionadas como atajadas” haga en el duelo ante el Arsenal, el próximo 30 de mayo en la Puskás Aréna de Budapest.

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La respuesta no vino del portero ruso, sino de su esposa, la influencer Marina Kondratiuk, con una publicación en Threads que se viralizó con rapidez.

“¡Hola, Matvey Safonov! Yo, como aficionada del PSG, te deseo suerte y la victoria contra el Arsenal en la final de la Champions League. Y para que el triunfo sea aún más dulce, te prometo tantas noches apasionadas como atajadas hagas en el partido“, escribió Rock, quien además sumó una segunda promesa: preparar un desayuno especial si el guardameta no recibe ningún gol.

La actriz de cine para adultos Mary Rock publicó un mensaje dirigido al arquero del PSG, Matvey Safonov, prometiéndole “tantas noches apasionadas como atajadas” haga en la final de la Champions League.



Incluso Mary Rock añadió que, si lograba mantener el arco en cero, le… pic.twitter.com/pV4jLdRVaD — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) May 15, 2026

Respuesta de la esposa de Matvey Safonov

Safonov ignoró públicamente el mensaje. Kondratiuk, en cambio, no dejó pasar la ocasión. “Una actriz de cine para adultos le deseó buena suerte a mi marido para la final de la Champions League y le prometió una noche apasionada en cada atajada”, escribió en Threads.

“No tiene ni idea de que, para él, las noches apasionadas significan hacer crucigramas, ver el programa ‘¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?’ e irse a la cama a las 11:30 de la noche, porque, maldita sea, tiene que levantarse temprano al día siguiente para entrenar”. La publicación acumuló miles de reacciones y fue ampliamente celebrada en redes sociales.

El episodio llega en el momento de mayor proyección del portero ruso desde su arribo al club parisino. Safonov, quien llegó al PSG en 2023 por 20 millones de euros desde el Krasnodar, fue elegido mejor jugador del partido en su visita al Lens, donde el equipo dirigido por Luis Enrique selló prácticamente el título de la Ligue 1. El arquero terminó por desplazar al italiano Gianluigi Donnarumma del arco titular y se consolidó como pieza fija en el esquema del técnico español.

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