Larry Hernández vive ‘deja vu’ de su accidente en bicicleta: “Tengo miedo”

Escalofriante coincidencia

Hace poco más de tres años Larry Hernández sufrió un terrible accidente a bordo de su bicicleta, el cual lo dejó con fuertes lesiones en el rostro y lo hizo perder varios dientes, y aunque ha retomado el ejercicio no había pasado por el lugar de los hechos durante todo este tiempo, hasta ahora.

El cantante compartió en sus Instagram Stories una serie de videos en los que se le ve recorriendo el mismo camino que pasó, pero nunca se imaginó que viviría una serie de sucesos paranormales que lo hicieron pensar que no debería de regresar ahí por nada del mundo.

“Ahí fue donde me caí hace más de tres años, esta es la misma bicicleta con la que me caí y este es el mismo casco con el que me caí y lo que es la vida, se me acaba de ponchar una llanta justo aquí en donde me caí, son señales. Tengo miedo”, confesó Larry mientras bajaba de su vehículo.

Para finalizar, el cantante confesó que aunque tiene los recursos suficientes para cambiar de equipo de seguridad para seguir practicando ciclismo, no tiene planes de comprar otro casco, pues ese que traía fue el que lo protegió de una herida mucho mayor que le pudo haber costado la vida.

