Bárbara de Regil se horroriza al verse morena: “¡Ay qué prieta, no, qué feo!”, dice en video

La actriz de "Rosario Tijeras" está envuelta en otro escándalo

Bárbara de Regil no sale de una polémica para entrar a otra. La actriz de “Rosario Tijeras” fue severamente criticada por sus conceptos respecto a la violencia intradoméstica en México y ahora está en el ojo del huracán por presunta discriminación.

Al preparar sus clases fitness, probó una serie de filtros en sus redes sociales y cuando uno de los filtros hizo su tes morena reaccióno: “¡Ay qué prieta, no!… qué feo”.

-Bárbara de Regil: No discriminemos a nadie…. -Bárbara de Regil siendo… Bárbara de Regil… pic.twitter.com/kIPoPqptus — Quinta Calle ☯︎ (@LaQuintaCalleMx) June 6, 2020

En momentos en que en Estados Unidos y México se realizan marchas contra el racismo, el video de Bábara del Regil causó enojo.

“Hipócrita”, “Bárbara de Regil siendo Bárbara de Regil”, “Tenemos los influencers que nos merecemos”, escribieron algunos internautas.

José Eduardo Derbez confiesa a Bárbara de Regil

Uno de los videos más reproducidos en Tik Tok es aquel en el que José Eduardo Derbez imita una de las rutinas de ejercicio de Bárbara de Regil con un toque de comedia y luego de que la protagonista de la serie “Rosario Tijeras” lo felicitara por su interpretación, ahora llegó el momento de que ambos conversaran un poco más.

El hijo de Eugenio Derbez entrevistó a la actriz para su canal de Youtube y para poder conocer un poco más de su vida en pareja se pusieron a jugar “Yo Nunca, Nunca” con algunas preguntas un poco subidas de tono y en una ella reveló uno de los momentos más vergonzosos que pasó al enviar un mensaje de texto a la persona equivocada.

“Mi ginecólogo se llama Fernando Septiem y tengo guardado su número en mi celular como “Fernando S”, pero también tengo el del productor Fernando Sariñana, y un día le mandé un mensaje sin decirle ni hola para avisar que estaba menstruando mucho y él me contestó que no sabía qué decir. En eso me doy cuenta de a quién se lo mandé y te juro me moría de pena porque además le conté absolutamente todo de mi periodo pensando que era mi doctor”, dijo Bárbara entre risas.

Otra de las preguntas decía que si había tenido relaciones sexuales con su marido en la alberca de algún hotel, a lo que ella respondió que no y el joven actor dijo estar súper decepcionado, pues ya le había revelado que habían hecho cosas mucho más fuertes, y le dio ideas para hacer el amor en el baño de un avión, a lo que la actriz dijo que sí lo intentaría aunque corriera el riesgo de ser descubierta.

