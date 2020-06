Perdió la billetera en Walmart con $5,000 dólares en el interior, la recupera y se soprende al ver en su interior

Encontrarse tanto dinero genera conflictos y pone a prueba la moralidad de las personas

Una mujer de Columbia Británica afirma sentirse abrumada y completamente aliviada cuando recuperó una billetera que perdió en una tienda Walmart. Lo más increíble que todo el contenido estaba intacto, más de $ 5,000 dólares en efectivo.

River Johnson, de Enderby, explicó a UPI que regresó a su casa después de llevar a sus padres ancianos de compras a Walmart, en Vernon. En el camino se dio cuenta de que ya no tenía la billetera, que contenía $ 7,000 en moneda canadiense, $ 5,211 dólares estadounidenses.

“Lo daba por perdido”, dijo Johnson a iNFOnews.ca. “Tenía mucho miedo y desesperanza al pensar que nunca recuperaría el dinero”.

Johnson dijo que llamó a la tienda, a pesar de que estaba cerrada en ese momento, y se sintió aliviada cuando un empleado contestó el teléfono.

“Dijo ‘no te preocupes, puedes dormir esta noche, está en nuestra caja fuerte'”, recuerda que le dijeron.

Johnson regresó al día siguiente y le contaron que un gerente, Ralph Buisine, había encontrado la billetera y la había guardado en la caja fuerte con la esperanza de que su propietario volviera a reclamarla.

“Es un héroe, salvó mi negocio”, dijo Johnson a Keremeos Review. “He perdido billeteras con menos que eso en ellas y nunca las recuperé, o me las devolvieron pero sin el dinero”.

Johnson dijo que estaba especialmente impresionada después de enterarse de que Buisine había perdido su propio negocio, el gimnasio 9Round, debido a la pandemia de COVID-19.

“Si descubriera eso, no sé qué haría si me encuentro dinero, porque el hombre estaba cerca de perder su casa y tiene muchos problemas”, dijo Johnson. “Pero él no hizo eso. Se aseguró de que me devolvieran el dinero”.

Quiso recompensarle, pero Buisine le aclaró que la política de la tienda Walmart prohíbe aceptar recompensas por su acción.

“Esto es mucho más que suerte, se trata de ángeles en el trabajo … y resultó ser este tipo, fue mi ángel esa noche, es un héroe “, dijo Johnson.

