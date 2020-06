Bubba Wallace, único piloto afroamericano en Nascar, pide prohibir la bandera confederada en las carreras

El piloto de carreras Bubba Wallace, quien compite en el serial de automovilismo NASCAR, hizo un llamado para eliminar de las competencias de la categoría la bandera confederada, misma que por muchos es considerada como un símbolo de segregación racial.

Wallace es el único corredor de origen afroamericano que compite de tiempo completo en alguna de las tres categorías de NASCAR desde 1971.

Las carreras de NASCAR son uno de los espectáculos deportivos más identificados por los seguidores en estados del sur del país, en los que históricamente ha existido mayor discriminación racial.

“Nadie debe sentirse incómodo cuando viene a una carrera de NASCAR. Comiencen con las banderas confederadas”, dijo Wallace en entrevista para CNN . “Sáquenlas de aquí. No hay lugar para ellas”, agregó.

Si bien el origen de la bandera confederada por sí misma no refiere un tema racial, grupos supremacistas como el Ku Klux Klan la han utilizado como uno de sus símbolos asociados a la defensa a las políticas a favor de la esclavitud en los estados del sur durante la Guerra Civil de los Estados Unidos.

"My next step would be to get rid of all Confederate flags,” says NASCAR driver Bubba Wallace after throwing his support behind the nationwide protests against police brutality. “Get them out of here." https://t.co/Kf4CrMLLGh pic.twitter.com/wSSBhByguS

— CNN (@CNN) June 9, 2020