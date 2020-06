Javier Aguirre reveló la curiosa historia detrás del golazo de Manuel Negrete en México 86

La anotación ha sido considerada como la más bella en la historia de los Mundiales

Una de las postales del Mundial de México 86 fue el gol de tijera que Manuel Negrete le hizo a Bulgaria en los octavos de final del torneo y que incluso fue elegido como el más bello de la historia de las Copas del Mundo.

A 34 años de la impresionante anotación, Javier Aguirre, integrante de aquella Selección Mexicana, contó lo que ocurrió antes de aquel gol.

“Manolo había tenido un Mundial promedio, no había destacado en relación a la calidad que él tenía, la verdad. En mi humilde opinión. En el vestidor, me acuerdo, me senté junto a él y le dije: ‘Manolo, ¿cuál es tu objetivo después del Mundial? ¿Qué quieres hacer?’ Y me dijo: ‘jugar en Europa’. Le respondí: ‘jugando así no vas a llegar nunca a Europa, relájate, haz un gran partido, mete un golazo y te vas a ir a Europa‘”, comentó Aguirre para Fox Sports.

Tras la maravillosa jugada, Aguirre tomó del cabello a Negrete en la celebración y reveló lo que le dijo en la cancha.

“Luego va, se avienta el golazo y le digo, ‘ya ves, pendejo’. Y se fue a Europa, prestado al Sporting de Lisboa y a otro”, apuntó ‘El Vasco’.

La Selección Mexicana ganó dicho partido 2-0 y avanzó a los cuartos de final del Mundial, pero en cuartos de final fueron eliminados por Alemania en tanda de penales.