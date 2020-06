¿Las manifestaciones causaron el reciente ascenso de casos COVID-19 y hospitalizaciones en Texas? Un alcalde dice que no

TEXAS – El alcalde de Houston Sylvester Turner dijo que los casos de COVID-19 han ido creciendo por las últimas dos semanas y que la cantidad de personas siendo hospitalizadas con el virus también ha estado ascendiendo, pero comentó que estos ascensos no necesariamente tienen que ver con las recientes manifestaciones en la ciudad.

El Departamento de Salud de Houston reportó 307 nuevos casos el lunes elevando el total a 8,845 hasta el lunes. Turner señaló que la cifra de 307 es acumulativa de dos días, el Departamento de Salud no reporta los domingos. La cifra de muertes de coronavirus también ascendió a 143.

En su cuenta de Twitter, el alcalde dijo que los recientes casos nuevos no deberían ser atribuidos a las manifestaciones, pero el lunes el estado informó que ha visto el número más alto de hospitalizaciones desde que comenzó la pandemia en Texas, con 1,935 pacientes con COVID-19 hospitalizados.

Covid-19 positive cases have been increasing for the last 2 weeks as well as hospitalizations. This current rise cannot and should not be attributable to the mass protest and demonstrators. st

La data indica que el número de personas hospitalizadas ha estado creciendo regularmente desde el día festivo de Memorial Day, temprano en mayo.

Today @HoustonHealth reports 307 new #COVID19 cases bringing our total to 8,845.

This is a two day cumulative total because the Houston Health Department does not report on Sundays.

Unfortunately, our total number of deaths have increased by one to 143. pic.twitter.com/n6rG4hvjZF

— Sylvester Turner (@SylvesterTurner) June 8, 2020