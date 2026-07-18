Cierre de calles por final del Mundial 2026: multitudes en estadio en NJ con Trump y Mamdani, y fiestas en Nueva York

Miles de personas se disponen a trasladarse al partido final del Mundial 2026 en el estadio MetLife en Nueva Jersey y otras tantas esperar ver el juego en los diversos eventos que se han organizado al aire libre y en espacios cerrados en la región este domingo.

Todo ello implica un extendido plan logístico de transporte y seguridad, por la anunciada asistencia además de Donald Trump, el alcalde Nueva York (Zohran Mamdani), la familia real de España y la presidenta de México (Claudia Sheinbaum), entre otros.

Hasta ahora los cierres de calles y restricciones de acceso en partes de Penn Station se repitieron en cada uno de los siete partidos de la Copa del Mundo que se disputaron en el estadio en East Rutherford (NJ), para los cuales la mayoría de los fanáticos de Nueva York debieron tomar un tren desde esa estación o un bus en Port Authority o Grand Central, tramitado con anticipación y mostrando la entrada al partido como requisito para abordar. Más información sobre las opciones de transporte público al MetLife está disponible aquí.

Se espera que la final de este domingo atraiga a más de 82,000 aficionados en el estadio, además de las comitivas deportivas de España y Argentina y cientos de trabajadores vinculados al evento. El juego está previsto para las 3 p.m. y las puertas se abrirán a la 11 a.m., lo que implica que desde la mañana comenzará la logística de transporte para el acceso progresivo. Y luego el desalojo al final y las celebraciones masivas esperadas.

De hecho, en los partidos previos las mayores complicaciones han sido al momento del regreso, cuando miles de personas abandonan el estadio casi al mismo tiempo. En paralelo, este domingo Central Park (NYC) y otras zonas en la región esperan concentraciones masivas para ver la final, y muchos de estos eventos requerían reservación.

Calles cerradas en Manhattan

En cada día de partido de la Copa del Mundo en NJ, para reducir el tráfico y facilitar el transporte público el Departamento de Transporte (DOT) de la ciudad de Nueva York ha tomado estas medidas:

-Convierte la calle 42 en un corredor exclusivo para autobuses desde la 1ra Av hasta la 12ma Av.

-Destina los dos carriles situados más al este de la 6ta Av exclusivamente a autobuses desde la calle 42 hasta la 59.

-Utiliza los dos carriles para autobuses ya existentes en la 5ta Av desde la calle 42 hasta la 59.

-Convierte la calle 40 Oeste (entre la 8va y la 11ma Av) y la calle 41 Oeste (entre la 8va y la 10ma Av) en tramos exclusivos para autobuses.

-Convierte la calle 58 Oeste en un tramo exclusivo para autobuses entre la 5ta y 6ta Avenida; y luego entre 7ma y 8va Av.

-Zona de Penn Station (calles 32 y 33): cerrada entre 6ta y 8va Av.

-Camiones de reparto: prohibidos en todo Midtown (entre las calles 30 y 60, de los ríos East al Hudson) durante la franja horaria de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Si bien Central Park no figura explícitamente en la lista de cierres totales, las zonas circundantes, como Central Park South y Columbus Circle se verán afectadas. En general, NYPD puede determinar cierres adicionales antes, durante o después del partido, especialmente en zonas como Times Square, donde muchos turistas suelen ir a celebrar.

Los cierres de calles afectan las líneas de buses MTA y algunas entradas al Metro. Más información en la página del Departamento de Transporte (DOT); y para los cambios actualizados en las rutas de buses y accesos al Metro consulte MTA.

¿Cómo estará el clima?

Luego de las lluvias del sábado, este domingo el cielo se perfila despejado y al inicio del partido final a las 3:00 p.m. la temperatura rondaría los 85°F (29°C) en el estadio MetLife y Manhattan.

Pero las anunciadas inundaciones y caídas de árboles por el clima severo del sábado podrían dejar secuelas en el tráfico y parques, como es habitual en la región. Esos efectos no se sabrán hasta el amanecer del domingo.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.