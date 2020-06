5 alimentos que se agotan con rapidez en Costco

A medida que reabre la economía en varios estados los clientes de Costco están notando que existen algunos artículos para el hogar y alimentos que escasean en distintos puntos que la cadena de tiendas tiene en el país.

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus a mediados del mes de marzo, los consumidores mostraron su preocupación al acaparar algunos comestibles y artículos como el papel higiénico llegando a romper la cadena de suministro. Las tiendas lograron recuperarse de manera rápida, sin embargo, aún existen algunos artículos que en Costco se agotan de forma repentina. Esta es nuestra lista:

Desde que se anunció una posible escasez de carne en el país, Costco fue la primer cadena que limitó la cantidad de carne que los clientes podían adquirir. Otras cadenas de supermercados siguieron su ejemplo y desde entonces los clientes han notado que por momentos no han podido encontrar carne molida, lomo de res entre otras opciones de carne en sus tiendas cercanas.

Went to @costco for the first time in a long time yesterday.

Good: Got toilet paper! Seems the hoarding days are FINALLY over. I will never understand the TP shortage.

Bad: Meat is both expensive and in short supply. All of the meat was "Limit 1", no hamburger at all

— Wildkat Photography (@wildkatphoto) June 3, 2020