Aerolínea de bajo costo retoma vuelos entre Ecuador, Nueva York y Miami tras reapertura económica

Eastern Airlines reanudará sus vuelos entre Guayaquil (Ecuador) y Nueva York (JFK) el próximo viernes 12 de junio, tras la pausa obligada por la pandemia.

También volverá la ruta entre Guayaquil y Miami, que mañana jueves tendrá una oferta de $99 dólares, incluyendo impuestos.

La aerolínea de bajo costo vuela además a Georgetown (Guyana) y Cabo San Lucas (México), según su portal.

El servicio entre Guayaquil y Nueva York comenzó en enero, pero ya en marzo debió ser suspendido por la pandemia.

Ecuador conforma la 6ta comunidad extranjera más grande de NYC, con 128 mil personas, según el informe del “Estado de Nuestra Ciudad Inmigrante 2019”.

We're ready to return to the skies when you are. On 6/12, we're resuming flights from #Guayaquil to NYC. In case NY isn’t where you’re headed, we’re also adding a 2x per week flight to #Miami! Book the trip that fits your travel plans: https://t.co/aWfDKtu3Rt #goeasternair pic.twitter.com/1OxCNVf25a

