Latina que abofeteó a racista en Arizona temió llamar a la Policía

"Era mi palabra contra la de ella", dijo Karina Rodríguez, quien habló de la situación por primera vez

La mujer latina que fue víctima de un acoso racista el fin de semana defendió la bofetada a la que tuvo recurrir para defender su humanidad.

Karina Rodríguez habló por primera vez sobre lo ocurrido con diferentes medios. En diálogo con TMZ reconoció que al final del incidente quiso llamar a la Policía, pero temió ser víctima de perfil racial ya que había la posibilidad de que el asunto se convirtiera en su palabra contra la de la mujer que la acosó.

El incidente registrado el domingo en una estación de gasolina muestra cuando Tamara Harrian grita a Rodríguez que “regrese a México”. La latina respondió al ataque recordando a la mujer que sus ancestros no eran nativos del continente americano.

En un momento, Harrian toma a Rodríguez del brazo, lo que llevó a la joven a responder con una bofetada para el recuerdo.

“Cuando empezó a hablarme dijo que me fuera a mi país, me atacó verbal y físicamente, no me dio tanto miedo como coraje, más por la gente que ha pasado esto antes y no se pueden defender, y no pueden llamar a la policía por miedo a ser deportados o arrestados”, dijo Rodríguez a Telemundo.

La joven conoció que el esposo de la mujer ofreció disculpas por lo ocurrido, pero puso en duda que los actos de la “Karen de Arizona” fueron causados por una enfermedad mental.

“No estoy segura si es una excusa, pero que ella tenga problemas psicológicos no la hace ser racista. Eso de racista lo tenía ella en su corazón y su cabeza”, dijo Rodríguez sobre la declaración de Bob Harrian, quien es abogado.

TMZ reportó que los Harrian no denunciarán a Rodríguez por lo ocurrido.

La joven latina también expresó solidaridad con la comunidad afroamericana.

“Nos discriminan y a ellos [los afroamericanos] los han tratado peor. Los tuvieron de esclavos, los han linchado, toda la gente de raza nos tenemos que unir y empezar un movimiento porque juntos es como vamos a cambiar las cosas”, dijo Rodríguez.