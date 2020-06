Russell Westbrook producirá un documental sobre una masacre racial histórica en Estados Unidos

La estrella de los Houston Rockets, Russell Westbrook, informó que está produciendo una serie documental sobre la masacre racial ocurrida en Tulsa, Oklahoma, en 1921.

En 1921, en lo que se consideró uno de los peores casos de violencia racial en Estados Unidos, un grupo de gente blanca atacó el distrito predominantemente negro de Greenwood, en Tulsa, asesinando a cientos (aunuqe solo se reportaron 36), saqueando e incendiando casas y negocios.

Westbrook será el productor ejecutivo de la serie titulada “Terror en Tulsa: el ascenso y la caída de Black Wall Street” dirigida el documentalista Stanley Nelson.

“Vivir en Oklahoma me abrió los ojos a la rica y sórdida historia del estado”, dijo Westbrook en un comunicado.

