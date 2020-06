Frida Sofía aparece con poca ropa en Instagram y envía un fuerte mensaje a todos los que la critican 

La única hija de Alejandra Guzmán no se deja intimidar por los "haters"

Frida Sofía mostró con orgullo sus abdominales de acero en Instagram. Ante la cámara la joven hija de Alejandra Guzmán ha posado con un conjunto de ropa interior en color durazno, que ha lucido mucho con el color bronceado de sus curvas.

Cabe mencionar que junto a esta sexy imagen Frida Sofía envía un duro mensaje para todos los que la critican sin conocerla:

“Sabes mi nombre pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes en dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo pero no lo que he sufrido. Deja de juzgarme. Saber mi nombre no implica conocerme“.

La hija de Alejandra Guzmán es una de las jóvenes celebridades más polémicas de la industria del entretenimiento. Desde el año pasado su nombre comenzó a figurar porque la cantante y modelo decidió expresar, públicamente, todo el dolor y la frustración que ha vivido siendo hija de la diva del rock en español de México, y miembro de la familia Pinal. Apellido por el cual ella nunca se ha sentido cobijada.

Por la forma en la que ha dejado salir su dolor y su ira muchos la han criticado y otros se han detenido a escucharla y encontrar en sus palabras el dolor que hasta hace unos años había logrado mantener bajo control.

Pero en medio de todo lo que dice y le responden, tanto críticos como los miembros de su familia, la joven ha logrado demostrar su talento como intérprete y poco a poco va dándole forma a su carrera.

En 2019 sostuvo una conversación irreverente con El Escorpión Dorado y nuevamente demostró que el qué dirán no le preocupa.