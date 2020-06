La razón principal por la que no te ha llegado cheque de estímulo y otros inconvenientes menos comunes

Existe la posibilidad de que el cheque fue enviado y devuelto, pero su situación podría ser otra

Hay una razón principal por la que millones de estadounidenses aún no reciben su cheque de estímulo o “Pago de Impacto Económico”: el IRS no cuenta con información suficiente para procesar el envío.

El Servicio de Rentas Internas (IRS) ha sido claro en cuanto a los casos de personas que no declararon impuestos en el 2018 y 2019, a los que se le requiere que utilicen la herramienta “Non-filer” para suministrar información que facilite la emisión del pago.

En ese sentido, la oficina recaudadora alertó también, la semana pasada, sobre los casos de beneficiarios sin hogar o desempleados que no le han dado seguimiento al incentivo que les corresponde por la misma razón. “Para ayudar a las personas que normalmente no declaran impuestos, el IRS creó la herramienta ‘Non-Filers’, disponible en inglés y en español, en colaboración con ‘Free File Alliance’. La herramienta está designada para personas con ingresos menores a $24,400 para matrimonios, y $12,200 en el caso de individuos. Esto incluye parejas e individuos que no tienen hogar. Las personas pueden cualificar (para el pago), aún cuando no tengan ingresos o trabajo…”, indicó la oficina en su sitio web sobre la herramienta que permanecerá activa hasta el 15 de octubre.

Pero, si lo anterior no le aplica, varios inconvenientes menos comunes podrían estar retrasando la llegada de su cheque. A continuación le especificamos tres:

Le llegó en forma de tarjeta de débito y la tiró a la basura

Varios medios nacionales han reportado desde hace semanas que beneficiarios a los que le llegó el dinero en plástico bajo un programa especial del Departamento del Tesoro han tirado la carta a la basura por considerarla fraudulenta o han expresado dudas sobre la autenticidad de la correspondencia.

En ese sentido, cabe señalar que las 4 millones de tarjetas de débito prepagadas llegarán en un sobre blanco liso con el remitente “Money Network Cardholder Services”. La tarjeta con el logo Visa además contará con una especificación en su interior que es el “Pago de Impacto Económico” que distribuye el Gobierno de Estados Unidos.

En caso de haber tirado la tarjeta, tiene que solicitar un reemplazo. El primer reemplazo no implica costo, pero cualquier solicitud posterior incluirá un cargo de $7.50.

Para realizar el proceso debe llamar al (800) 240-8100 y marcar el 2 entre las opciones del menú principal.

Las personas no necesitan saber su número de tarjeta para solicitar un reemplazo.

Deuda por manutención

Si usted es un deudor de pensión alimenticia, el IRS podría redirigir su dinero para el saldo de la deuda. Si ése es su caso, la Unidad de Servicios Fiscales le enviará una notificación.

El cheque fue enviado y devuelto

Otro caso no tan mencionado, pero posible es que el cheque rebotó. El IRS pudo haber enviado tu pago a una cuenta de banco cerrada o a una tarjeta prepagada temporal que un preparador de impuestos habilitó. En esos casos, la agencia te reenviaría el cheque en papel si cuenta con datos de tu dirección actual.

Recuerde que siempre tiene la opción de llamar directamente al IRS para aclarar el estatus de su caso, aunque debe tener en cuenta que tendría que esperar más tiempo del esperado debido al alto volumen de llamadas y la falta de personal.

En caso de optar por hacer la llamada, éste es el número: 800-829-1040.

Quienes recibieron el cheque en papel, en el interior de la correspondencia se señala un número al que el beneficiario puede llamar: 800-919-9835.