Seguidor de Twitter trolea de forma épica a Donald Trump por invitación a jugar golf

Liam Bennett, quien sigue a Donald Trump en Twitter de la misma forma que otros 82 millones de personas en la red social, lanzó al aire un comentario en el que bromeó con que elegiría a Donald Trump para jugar golf, algo que desató lo inesperado: el presidente le escribió en privado mejorando la propuesta, pero el usuario le dijo lo que pensaba de él y terminó bloqueado por la cuenta del mandatario

Todo comenzó con un tuit de la cuenta Today’s Golfer, en el que preguntaron a sus fans con qué celebridad les gustaría jugar golf, a lo que Liam Bennett, quien no es golfista profesional, respondió que él escogería a Donald Trump porque “fue grandioso en ‘Home Alone 2’ (la película ‘Mi Pobre Angelito 2’)”.

Después de eso, el presidente de los Estados Unidos lo contactó y le ofreció llevarlo a él y a toda su familia al “Trump International Golf Links”, el campo que tiene en Escocia, “el mejor del mundo”, escribió el mandatario.

La sorpresa vino después, ya que el usuario compartió por la misma vía su opinión sobre él y no fue de su agrado.

“Gracias por escribirme, pero creo que eres un ser humano despreciable e incluso si pudiera jugar al golf, no querría jugar contigo. ¿Qué tal renunciar?”, respondió Bennett.

Acto seguido y para finalizar la historia, el usuario fue bloqueado por la cuenta del presidente. Todo esto lo relató Liam en su perfil personal con capturas de imagen que tomó de lo sucedido.

Wow, that was a wild few minutes where the actual President of the USA was following me on Twitter and even sent me a message. Shame it ended so badly 😭 pic.twitter.com/KejDKTleNu

— Liam Bennett (@ljkbennett) June 11, 2020