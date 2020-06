Daisy Cabral desmiente abuso sexual de Mayeli Alonso, la ex esposa de Lupillo Rivera

La ex socia de Mayeli no cree que su pareja la haya intentado abusar

Daisy Cabral no es un nombre muy conocido en el medio, pero en semanas recientes se ha vuelto muy popular. Esto fue a raíz de la demanda contra Mayeli Alonso, la ex esposa de Lupillo Rivera. Las dos fueron socias pero todo terminó en una demanda que sigue siendo polémica.

La que fuera una de las integrantes de “Rica Famosa Latina” recientemente reveló que la sociedad se vio truncada cuando Alonso fue asaltada sexualmente por la pareja de Cabral.

“Nuestra sociedad terminó cuando sucedió un incidente en Las Vegas muy desagradable”, explicó la empresaria en “El Gordo y La Flaca”. “Sufrí un asalto sexual por parte de su pareja, de ella. Él trató de meterse en mi cama, me asaltó sexualmente… yo hice lo que pude para evitar que eso pasara. Cuando yo lo saqué del cuarto casi a la fuerza, junto a mi sobrino, le dejé a él muy claras las cosas“.

Pero Cabral niega que esto haya ocurrido y sigue firme con su pareja que Alonso se lo inventó todo.

“Esto salió por un berrinche después de que no se le renovó su contrato”, afirmó Cabral en el programa “De primera mano”.

“Todo esto fue sorpresa para mi ya que después de que no le renovamos el contrato fue cuando salieron todas estas acusaciones“, explicó. “Hasta la fecha no tenemos un reporte de policía. Le estamos pidiendo pruebas y que fecha exactamente fue. Yo he escuchado entrevistas que ha dado y en todas las entrevistas cambia la historia. Una mujer como ella que yo pensaría que tendría la dignidad de decir algo, poner un hasta aquí no va a poder decir nada “.