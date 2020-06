Robert De Niro revela cómo fue para él criar a sus hijos birraciales en Estados Unidos

El actor reflexionó sobre las protestas que han ocurrido recientemente por los hechos de violencia racial

El actor Robert De Niro mostró su postura respecto a los actos de violencia policial y racista con una reflexión sobre cómo ha impactado esta situación en la crianza de sus hijos birraciales, reportó Page Six.

“Mis hijos son mitad negros. Incluso yo doy ciertas cosas por hecho. Cuando las personas dicen que les indican a sus hijos: ‘Mantén tus manos cuando alguien o algún policía te detenga, mantén tus manos sobre el volante, no hagas un movimiento bruscos, no pongas tus manos por debajo, no hagas aquello’, pues tú lo entiendes”, comentó el famoso en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

“Eso asusta. Eso tiene que cambiar. Mucha gente ha estado diciendo que los policías tienen que ayudar a la comunidad y ser sensibles, y por supuesto, hay buenos policías que ya lo hacen. Pero hay algunos que no, y no deberían estar ahí (en la policía)”.

El protagonista de El Irlandés comparte dos hijos con su ex esposa Diahnne Abbott: Drena, de 48 años, y Raphael, de 44 años; también tuvo dos hijos con su ex pareja, Touki Smith: Julian y Aaron, de 24 años; mientras que sus hijos Elliot, de 22 años, y Helen, de 8 años, son frutos de su relación con su también ex esposa Grace Hightower.

Happy Father’s Day to my favorite picture of Robert De Niro and his sons, who are all making different De Niro faces pic.twitter.com/rHISI767NJ — francis (@fictionaljake) June 17, 2018

El Día de San Valentín, De Niro logró llegar a un acuerdo con Hightower sobre la custodia de Helen, en medio de su batalla de divorcio.