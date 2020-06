Utah y Oregon frenan la reapertura económica al subir los casos de coronavirus

Los gobernadores en Oregon y Utah están haciendo ya una pausa para reabrir sus estados en medio de nuevos picos en las infecciones por coronavirus, informa The Hill.

Oregon reportó 178 nuevos casos de COVID-19 el jueves, un máximo histórico para el estado, mientras que Utah confirmó un nuevo máximo de 556 nuevos casos el viernes pasado.

Ambos estados estaban en el proceso de planes de reapertura por etapas, pero no avanzarán mientras investigan los aumentos.

“Esta es esencialmente una” luz amarilla “en todo el estado. Es hora de presionar pausa durante una semana antes de cualquier reapertura”, dijo la gobernadora de Oregon Kate Brown, en un comunicado. “Trabajaré con médicos y expertos en salud pública para determinar si levantar esta pausa o extenderla o hacer otros ajustes”, agregó.

