SpaceX pone en el espacio otros 58 satélites Starlink y tres de observación

La compañía SpaceX envió el sábado al espacio 58 satélites de su proyecto Starlink para crear una red de internet de alta velocidad a nivel global, esta vez acompañados de tres pequeños satélites de observación de la Tierra Skysat.

Un cohete Falcon 9 de la empresa aeroespacial de Elon Musk despegó de la plataforma de lanzamiento 40 de la base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Cabo Cañaveral.

El Falcon 9 B1059, que es reutilizable y realizaba su tercera misión, se posó en una plataforma flotante sobre el Atlántico a varios cientos de kilómetros de Cabo Cañaveral tras haber propulsado los satélites hacia el espacio.

Falcon 9 launches 58 Starlink satellites and 3 @planetlabs Skysats to orbit before returning to Earth and landing on a droneship pic.twitter.com/K6OjgJQZfv

— SpaceX (@SpaceX) June 13, 2020