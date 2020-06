Esposo de “Karen de San Francisco” es despedido de firma financiera por episodio racista

El esposo de la mujer que amenazó con llamar a la Policía a un hombre filipino que pintaba “Black Lives Matter” en su propio edificio de San Francisco fue despedido el lunes de la firma financiera donde trabajaba,

Robert Larkin fue despedido públicamente de la financiera Raymond James. El hombre estaba presente cuando su esposa Lisa Alexander encaró al dueño de la propiedad.

Relacionado: Racista llama “Nazi” a trabajadora latina de gasolinera en California

“Raymond James tiene cero tolerancia con el racismo y la discriminación”, dijo la compañía en Twitter. “Después de investigar las circunstancias del video del supuesto racismo de uno de nuestros asociados, concluimos que sus acciones y las de su esposa son inconsistentes con nuestros valores. El asociado ya no es empleado por Raymond James“.

El video muestra cuando la pareja se acerca a Jaime Juanillo para recriminarle que no pintara “Black Lives Matter” en una propiedad privada. Alexander y Larkin aseguran que conocen al dueño del edificio, pero se trataba de una mentira ya que el propio Juanillo es el propietario de la unidad.

A white couple call the police on me, a person of color, for stencilling a #BLM chalk message on my own front retaining wall. “Karen” lies and says she knows that I don’t live in my own house, because she knows the person who lives here. #blacklivesmatter pic.twitter.com/rOpHvKVwgP

— Jaimetoons (@jaimetoons) June 12, 2020