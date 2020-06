“Estamos Listos”: Peloteros arremeten contra Ligas Mayores y le piden no retrasar más la temporada

Trevor Bauer, Pete Alonso, Francisco Lindor, Gerrit Cole, entre otros, hicieron un llamado para regresar

Luego de que el sindicato de ligamayoristas desistiera de continuar con más de un mes de negociaciones en la búsqueda de una propuesta que respetara el 100 por ciento de sus contratos salariales por juego en el entendido de que habría menos partidos y le dejó la puerta abierta a Las Mayores para que defina tanto las fechas como el número de compromisos que estén dispuestos a pagar en la temporada 2020, varios de los jugadores más visibles emprendieron una campaña con el propósito de que la MLB defina los tiempos para regresar a los diamantes.

“Estamos Listos, cuándo y dónde” es la consigna que han utilizado los beisbolistas para dejar claro desde su perspectiva que tienen toda la intención de volver a los diamantes, en mensajes que han acompañado de videos en los que se muestran entrenando desde la cuarentena.

Dicho llamado se acentuó la tarde de este lunes cuando se dio a conocer la entrevista que el comisionado de las Ligas Mayores, Rob Manfred, tuvo con ESPN, en la que adelantaba que era probable que no hubiera temporada 2020, a pesar de que le decisión para el retorno ya estaba solo en manos del circuito profesional.

isn’t it Rob? Because then you’d have to explain why you’re only going to impose 50 games when we could easily play 70+ right now. The tactic is to bluff with “no season” again and delay another 2-3 weeks until you clear the risk of “not negotiating in good faith by trying to — Trevor Bauer (@BauerOutage) June 15, 2020

El pitcher de los Reds de Cincinnati, Trevor Bauer, una de las voces más críticas de las Ligas Mayores y su comisionado, publicó un hilo a través de Twitter en el que acusaba a Rob Manfred de aplicar una táctica dilatoria para que los tiempos se ajusten a los deseos de los dueños de los equipos, situación que sería dentro de aproximadamente tres semanas.

“Así que, Rob, explícanos ¿cómo puedes estar 100% seguro de que va a haber béisbol pero no confiado en que habrá béisbol al mismo tiempo? hmmm. ¿Qué ha cambiado entre esas declaraciones? Los jugadores te dijeron que establecieras la temporada, pero es demasiado pronto para establecer la temporada ahora mismo”, escribió Bauer. ¿No es Rob? Porque entonces tendrías que explicar por qué solo vas a imponer 50 juegos cuando fácilmente podríamos jugar más de 70 en este momento. La táctica es fanfarronear con ‘no hay temporada’ otra vez y retrasar otras 2-3 semanas hasta que se despeje el riesgo de ‘no negociar de buena fe tratando de jugar tantos juegos como sea posible'”, agregó.

The fans are ready to watch us play, the world is ready to watch us play, the coaches are ready to coach, the players are ready to play and I’m ready to play. Put a time and a place; we will all be there. Let’s play ball!!!! #When&Where pic.twitter.com/0TPvRuPSw3 — Francisco Lindor (@Lindor12BC) June 15, 2020

“Los aficionados están listos para vernos jugar, el mundo está listo para vernos jugar, los entrenadores están listos para entrenar, los jugadores están listos para jugar y yo estoy listo para jugar. Pongan el lugar y la fecha; todos estaremos ahí”, adelantó el campocorto puertorriqueño de los Indians de Cleveland Francisco Lindor.

We want to play. We want to grow the game. We want to give the fans what they want. It’s beyond frustrating to see the current and future state of the game be destroyed. pic.twitter.com/vmdX2unsgt — Ben Heller (@BenHeller21) June 15, 2020

“Queremos jugar. Queremos hacer crecer el juego. Queremos dar a los aficionados lo que quieren. Es más que frustrante ver cómo se destruye el estado actual y futuro de nuestro deporte”, publicó Ben Heller, pitcher de los Yankees de Nueva York.

Por su parte, otros jugadores como Josh Reddick, Pete Alonso, Gerrit Cole, Enrique Hernández y David Dahl también se pronunciaron.

Baseball state of mind pic.twitter.com/oEvzA8fZyz — Gerrit Cole (@GerritCole45) June 15, 2020