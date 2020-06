Mira el cambio radical de look de Niurka Marcos

La polémica vedette Niurka Marcos ya no es rubia, ni tiene el cabello largo. Cambió de imagen por completo

Si hay algo a lo que Niurka Marcos no teme es a los cambios de looks. La vedette ha tenido el cabello muy cortito, rojo, trenzado, ondulado, etc. Sin embargo, tiene rato usándolo rubio y con extensiones, las cuales la han hecho lucir muy joven y salvaje, sobre todo en la última sesión fotográfica que se realizó.

Pero ahora, todo indica que la vedette cubana se arriesgó y publicó un video en su cuenta de Instagram donde se deja ver con el cabello por encima de los hombros y de un color almendra oscuro. Muchos fueron los comentarios positivos que recibió la actriz y bailarina al mostrar este cambio radical.

“Siempre hermosa, todo te queda de lujo”, “Mamá Niú cómo hago para lucir joven como tú”, “Te quitaste 20 años de encima Mamá Niú” y “Así morena te ves más sexy”, fueron algunas de las flores que le dejaron los seguidores a la cubana en la sección de comentarios de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, muchos aseguraron que pudiese tratarse de un filtro. Aunque, si se fijan bien, se nota que es su raíz inclusive con algo de canas. En todo caso, habrá que esperar a que la vedette haga alguna otra publicación en la que podamos apreciar mejor su nuevo estilo y nos muestre de qué manera lo llevará.