Nicki Minaj rompe el silencio sobre los rumores de crisis dentro de su matrimonio

La cantante guarda con mucho secretismo los detalles de su polémica vida en pareja

La rapera Nicki Minaj es consciente de que su relación sentimental con Kenneth Petty se ha visto rodeada de una intensa polémica debido a los antecedentes penales de su ahora marido, que incluyen un intento de violación y un homicidio involuntario.

Eso explica en gran parte que ella haya preferido mantener su matrimonio en la más estricta intimidad y dejar que sea el tiempo -y las escasas fotografías que comparte de los dos en sus redes sociales– lo que demuestra la solidez de una historia de amor que comenzó cuando eran unos adolescentes.

Sin embargo, este fin de semana ha realizado unas raras declaraciones acerca de su nueva vida de casada, que comenzó cuando Kenneth y ella se dieron el ‘sí quiero’ en una ceremonia secreta el pasado octubre, para reconocer que no podría sentirse más feliz.

“Bien, bien, las cosas nos van muy bien. No me puedo quejar. La verdad es que no tengo ni una maldita queja. Jamás pensé que sería tan estimulante como está resultando, ni que me aportaría tanta calma“, ha confesado en el programa de radio ‘Young Money Radio with Lil Wayne‘.

Aunque no ha querido entrar a dar demasiados detalles sobre su convivencia, la artista ha reconocido que en Kenneth ha encontrado por fin al compañero capaz de apoyarla en todos los sentidos que siempre había buscado.

“Aunque no estés casada, cuando tienes a tu lado a alguien que puedes considerar tu alma gemela o que simplemente te entiende, sientes que estás en la cima del mundo y que puedes con todo“, ha añadido.

El primer año de matrimonio de la pareja solo se ha visto enturbiado por los problemas legales de Kenneth por no haberse inscrito en el registro de agresores sexuales de California tras mudarse a este estado en julio de 2019. A finales del año pasado fue arrestado por incumplir la ley al ignorar ese requisito y, aunque salió en libertad tras pagar una fianza de 20.000 dólares, meses más tarde fue acusado de manera formal para enfrentarse a una pena de hasta diez años de cárcel.