Plan para erradicar a desamparados del metro de Nueva York es “costoso e ineficaz”

Un informe de la Oficina del Inspector General dice que la MTA carece de métricas clave para rastrear la eficacia del programa y que la agencia no está preparada para abordar problemas sociales como el de las personas in hogar

NUEVA YORK.- El plan multimillonario de la MTA para reducir la cantidad de personas sin hogar en el metro de Nueva York ha sido costoso e ineficaz, según la Oficina del Inspector General (OIG) de la Agencia Metropolitana de Transporte.

En un informe revelado por la OIG este lunes se determinó que, los costosos programas anuales de intervención de la MTA de $ 5 millones no fueron efectivos; y que hasta $ 2.6 millones adicionales se invirtieron solo en el pago de horas extras de la policía de la MTA durante el lanzamiento experimental de la iniciativa que duró seis meses.

“El refugio en el sistema de tránsito siempre ha sido trágico, pero ahora es peligroso, para las personas sin hogar, los empleados de la MTA, los trabajadores esenciales y otros miembros de nuestro sistema de transporte, especialmente durante la pandemia”, dijo Carolyn Pokorny, responsable de la OIG.

La funcionaria agregó que, desde una perspectiva fiscal, simplemente no puede tolerar que la MTA continúe gastando millones de dólares de los contribuyentes para abordar problemas sociales complejos que están fuera de su experiencia y competencia, especialmente cuando simplemente no está funcionando.

“Esto es particularmente cierto ahora que la MTA se encuentra en una situación financiera extrema y sin precedentes y enfrenta una pandemia. Este no es el momento de gastar los escasos recursos del sistema de tránsito en otra cosa que no sean soluciones”, insistió Pokorny.

El informe, cuyo material fue recopilado, analizado y preparado por las unidades de Auditoría, Investigaciones y Asuntos Legales de la OIG, destaca los resultados de una investigación que se llevó durante 11 meses, la misma que encontró debilidades en las iniciativas de la MTA para las personas sin hogar previas a la pandemia de coronavirus. El documento asevera que, a pesar de los sinceros esfuerzos de la agencia para conectar a las personas que se refugian en las instalaciones del metro con los servicios que necesitan, y después de gastar millones anualmente, sus programas de divulgación no tuvieron éxito, y sus objetivos, métricas y datos fueron escasos.

Lo más importante, el informe encuentra que la mayor parte de lo que se necesita para sacar a las personas sin hogar del sistema de tránsito y pasar a entornos más apropiados está más allá del control, la experiencia y la misión de la MTA.

El informe destaca que la MTA debe trabajar para reducir el impacto de las personas sin hogar en su operación en cooperación con los servicios sociales y expertos legales experimentados del gobierno de la ciudad de Nueva York. Recientemente, la Ciudad acordó intensificar significativamente sus esfuerzos de alcance a las personas sin hogar en conjunto con el programa de limpieza del Servicio Esencial de la MTA.

Desde el verano de 2019, la OIG ha estado monitoreando los esfuerzos de la MTA para llegar a las personas sin hogar a través de su contrato anual de más de $ 2 millones con el Bowery Residents’ Committee (BRC) y un acuerdo anual de $ 3 millones con la Ciudad de Nueva York. Con base en esta revisión, la OIG descubrió que la MTA necesita concentrarse en evaluar sus programas y hacer cambios para obtener mejores resultados.

La OIG encontró deficiencias significativas en la recopilación, informes y uso compartido de datos y métricas de rendimiento de la MTA. Por ejemplo, los datos a menudo se centraron en la productividad del personal de BRC en lugar de si se avanzaba en la prioridad de la MTA: la reducción en el número de personas que se refugian en las instalaciones de tránsito.

Después de años de trabajar para conectar a las personas que se refugian en las instalaciones de la MTA con los servicios que necesitan, y después de gastar al menos $ 2.6 millones solo en horas extras para los oficiales de policía de la MTA durante un aumento experimental de recursos entre agosto de 2019 y febrero de 2020, la MTA aún no tiene la capacidad para rastrear métricas cruciales como cuántas personas sin hogar realmente se refugian en el sistema de metro y cuántas personas han sido desviadas exitosamente de las instalaciones de la MTA.

Entre sus conclusiones, el informe de la OIG sugiere que para abordar las áreas de debilidad señaladas, la MTA debe reevaluar y rediseñar sus esfuerzos para abordar este complejo desafío, en cooperación con su servicio social y los socios encargados de hacer cumplir la ley en el gobierno de la ciudad de Nueva York.

Para hacerlo, la OIG emitió 9 recomendaciones, específicamente que la MTA se centre en lo que puede controlar, mejore la información en la que se basa para la toma de decisiones gerenciales e instituya métodos de supervisión más sólidos para garantizar que los esfuerzos de divulgación y aplicación estén alineados para reflejar sus prioridades .

La MTA estuvo de acuerdo con los resultados del informe de la OIG y está tomando medidas para mejorar la recopilación de datos y la supervisión del contratista, evaluar la rentabilidad de sus esfuerzos y trabajar en estrecha colaboración con la Ciudad.

Más policías no son la solución

La Coalition for the Homeless emitió una declaración en respuesta al informe Oficina del Inspector General de la MTA. La organización defensora sostiene que el estudio refuerza que más policías y más trabajadores trabajando horas extras, no son la solución a la tragedia de los neoyorquinos sin hogar que se refugian en el sistema de tránsito.

“En lugar de canalizar millones de dólares en una iniciativa de divulgación y aplicación que tiene como objetivo empujar a las personas sin hogar fuera del sistema de tránsito y fuera de la vista de los neoyorquinos, la Ciudad y el Estado deben invertir más recursos en viviendas permanentes y refugios seguros, en general un lugar seguro donde ir”, dijo Jacquelyn Simone, analista de políticas de Coalition for the Homeless.

Simone agregó que, al continuar abordando la falta de vivienda como un problema de calidad de vida para los neoyorquinos, en lugar de verlo como una manifestación de un sistema de vivienda y servicios sociales que ha fallado por completo a las minorías y personas de bajos ingresos, “se continúa malgastando recursos públicos, sin realmente ayudar a abordar los problemas subyacentes que han creado la falta masiva de vivienda”.