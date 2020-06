Varios jugadores de Dallas Cowboys y Houston Texas dan positivo en coronavirus COVID-19

Pese a que aún faltan tres meses para el tentativo inicio de la temporada 2020 de la NFL, los equipos ya han empezado a realizar las pruebas de salud correspondientes para volver a los entrenamientos y algunos se han encontrado con enfermos de coronavirus entre sus filas.

De acuerdo a información de Ian Rapoport, periodista deportivo especializado en la NFL, varios jugadores de los Dallas Cowboys y Houston Texans han dado positivo al examen de COVID-19.

Several #Cowboys players & several #Texans players have tested positive for COVID-19 recently, sources tell me & @TomPelissero. None of the players are believed to have been in their team facilities. The teams followed proper health protocols.

— Ian Rapoport (@RapSheet) June 15, 2020