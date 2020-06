“Chucky” Lozano y Gennaro Gattuso liman asperezas de cara a la final de la Copa Italia

El estratega afirmó que sí lo separó, pero que no hay rencor

Luego de la polémica que generó el diario Corriere dello Sport al revelar que Gattuso había echado del entrenamiento a Hirving Lozano, el asunto se aclaró y el DT aseguro que no tiene ningún problema en particular con el delantero.

En una entrevista con la RAI, el estratega reconoció que sí corrió de la práctica al mexicano porque consideró que no estaba dando el 100, pero explicó que solo fue por un día.

“No sucedió nada particular. A veces cuando un jugador no se entrena al 100 por ciento no es un problema si se queda en el vestuario o si va (al entrenamiento). Saben que cuando pito, quiero ver a gente corriendo a 1000 km por hora. No le permito a nadie arruinar un entrenamiento”, expresó.

Para acallar los rumores, aclaró que las cosas están bien entre ellos y que no pasa de que Lozano haya perdido una sesión.

“No hay rencor y hoy es un nuevo día, no pasa nada“, agregó, refiriéndose a que este martes “El Muñeco Diabólico” volvió a entrenar con el equipo.

El Napoli se encuentra afinando detalles para su encuentro de este miércoles contra la Juventus, en la final de la Copa Italia, duelo en el que aún se desconoce si el artillero azteca tendrá un lugar en la convocatoria e, incluso, si podrá tener minutos en la cancha. Lo sabremos en las próximas horas.