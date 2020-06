El FBI investigará los casos de los afroamericanos colgados en árboles en California

La agencia federal de investigación más grande de los Estados Unidos el FBI, abrió investigaciones por al menos dos casos de personas afroamericanas que han aparecido muertas colgadas de árboles en los últimos días en diferentes puntos del país, anunciaron el pasado lunes autoridades locales.

Una de estas presuntas víctimas es Robert Fuller, de 24 años, que fue encontrado colgado con una cuerda de un árbol la semana pasada cerca de Palmdale, una ciudad de más de 150.000 habitantes a las afueras de Los Ángeles.

La hipótesis que se manejó en un primer momento fue el suicidio, pero sus familiares y activistas han denunciado que eso es imposible y la causa oficial de su muerte aún no se ha hecho pública.

Watch Live as @LACoSheriff Villanueva, @LACOFD Chief Osby, the La Medical Examiner/Coroner, and Homicide Investigators Discuss the Most Recent Developments Surrounding the Death of Robert L. Fuller in Palmdale https://t.co/ATMXNyTPBT pic.twitter.com/ZT79WpsLv6

