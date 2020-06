Vuelve el tenis: US Open se realizará sin público del 31 de agosto al 13 de septiembre

¡Se consiguió! Los organizadores del US Open obtuvieron luz verde de las autoridades sanitarias y el Grand Slam neoyorquino sí se disputará en las fechas en que originalmente estaba programado, sólo que será sin público y con estrictas medidas sanitarias.

La noticia la oficializó el gobernador de Nueva York, Andrew Mark Cuomo, quien confirmó las fechas y mencionó que la prioridad será “proteger a los jugadores y al personal, incluidas pruebas rigurosas, limpieza adicional, espacio adicional en los vestuarios y alojamiento y transporte dedicados”.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.

The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020