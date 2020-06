Dura realidad: ‘Chucky’ Lozano pasó de ser el héroe de México al exiliado del Napoli

Hace dos años, el mexicano conquistaba los corazones de la afición en el Mundial de Rusia

El 17 de junio de 2018, la Selección Mexicana hacía su debut en el Mundial de Rusia ante un duro rival, Alemania, el campeón del mundo que partía como el gran favorito del encuentro, pero la historia fue muy diferente.

El Estadio Luzhinkí de Moscú se pintó de verde para ver una de las hazañas más grandes del fútbol mexicano, pues el Tricolor consiguió una emocionante victoria de 1-0 con gol de Hirving Lozano, quien dejó una icónica imagen en la que aparece hincado en el suelo, gritando una anotación que quedó grabada en la memoria de millones de personas.

Se cumplen dos años del gol del Chucky Lozano y la victoria a Alemania en Rusia 2018 que nos ilusionaba a un quinto partido. 🇲🇽 pic.twitter.com/jx62wxhmAj — Futt History (@Futt_History) June 17, 2020

Lozano se convirtió en uno de los consentidos, no solo de los aficionados del Tri, si no de los rusos y de fans de otras partes del mundo que al ver una playera verde de inmediato recordaban al ‘Chucky’ y su gol ante Alemania, además de que los mexicanos no dejaban de corear su nombre por todos los estadios que pisó la Selección.

Tras el Mundial, Lozano estuvo en la mira de varios equipos y siguió destacando con el PSV Eindhoven, tuvo una buena participación en la Champions League y en el verano de 2019 dio la sorpresa al ser contratado por el Napoli de Carlo Ancelotti convirtiéndose en el fichaje más caro del equipo italiano y de México.

Su debut fue soñado, como en todos los equipos en los que ha jugado, anotando gol ante la Juventus, por lo que se auguraba un futuro prometedor. ‘Chucky’ siguió teniendo participación, pero poco a poco fue perdiendo protagonismo y todo se derrumbó con la salida de Ancelotti en diciembre de 2019.

El GOL del Chucky Lozano, ante la Juventus. Se estrena con el Napoli! pic.twitter.com/XsFW51zc1Y — Víctor Razo (@vhrazo) August 31, 2019

Gennaro Gattuso tomó a los napolitanos y el mexicano no ha sido santo de su devoción, apenas entra de cambio y no ha jugado desde el 9 de febrero pasado. La relación entre el entrenador y el mexicano estalló esta semana tras la semifinal de la Copa de Italia ante el Inter de Milán en la que Lozano no entró a pesar de que el técnico tenía cinco cambios.

Durante el entrenamiento del lunes, Gattuso corrió a Lozano del entrenamiento alegando su falta de actitud y compromiso con el club, aunque finalmente lo incluyó en la convocatoria para la final ante Juventus.

Según el “Corriere dello Sport” Gattuso habría echado a Lozano del entrenamiento del Napoli

“Lozano, que tormenta

Gattuso lo echa

El mexicano sin ganas, alejado por el técnico. Ya había sucedido con Allan” publica en portada este martes 16 de junio el periódico deportivo italiano pic.twitter.com/jTkIKKW3ky — Daniel Martínez (@Dany_Mar_tinez) June 16, 2020

A dos años de ser la estrella mexicana, ‘Chucky’ luce cabisbajo y sin ilusiones, su salida del Napoli parece inminente y debe buscar otros horizontes para volver a explotar el talento que ilusionó a todo un país.