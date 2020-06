Joven se suicida al ver balance negativo de $730,000 en app de inversiones Robinhood

Un joven de 20 años se suicidó en Illinois después de ver un balance negativo en su cuenta de inversión en el app Robinhood.

Alexander E. Kearns, de 20 años, se lanzó a las vías del tren el pasado 12 de junio. El joven dejó una nota a sus padres en la que explicaba que su decisión estaba relacionada con movimientos financieros.

“¿Cómo es posible que un joven de 20 años sin ingresos se le asigne casi un millón de dólares de apalancamiento?”, escribió el joven a sus padres. “Una lección dolorosa, al carajo Robinhood“.

Kearns se refería al saldo negativo de $730,000 dólares que vio en su cuenta después de una jornada de compra y venta de valores.

De acuerdo con Forbes y otros medios, todo parece indicar que lo que Kearns vio fue un error del sistema. El saldo en rojo no representaba una deuda. Se trataba de un balance temporal mientras otras acciones se ajustaban a su cuenta.

