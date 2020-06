Más de 100 arrestos tiene el detenido por golpear a anciana de 92 años en calle de Nueva York

Ha sido arrestado 103 veces desde 2005, cuando era un adolescente

Rashid Brimmage, detenido tras lanzar sin piedad un puñetazo a un anciana de 92 años que pasó a su lado en una calle de Manhattan (NYC), tiene una carrera criminal con más de 100 arrestos.

La víctima, quien se identificó como “Geraldine”, es una nativa de El Bronx que ha vivido en Manhattan por más de 50 años. Pero ahora está muy asustada de salir sola a la calle, tras caer a la acera por el golpe recibido en Midtown East el viernes.

Esa tarde, la señora caminaba despacio con su andadera en ruta a la farmacia, cuando según quedó registrado en video un hombre la tumbó al suelo al golpearla cerca de 3rd Av y East 16th St, en Gramercy Park.

“Pensé que un ladrillo me golpeó o algo en el lado izquierdo de mi cabeza, y caí hacia abajo y me golpeé la cabeza contra el hidrante”, dijo a New York Post la una maestra jubilada, quien pidió que se ocultara su apellido por razones de seguridad. “Salía sangre, no chorreaba, pero goteaba”.

Brimmage, de 31 años, es un delincuente sexual convicto. Fue detenido por este nuevo ataque ayer.

En total ha sido arrestado 103 veces desde 2005, cuando era un adolescente, por delitos menores y sexuales. Incluso fue condenado por conducta sexual inapropiada en 2012 y luego arrestado por otros dos delitos sexuales en 2014, dijeron fuentes policiales.

Más recientemente, fue arrestado el 9 de marzo de este año en Manhattan por posesión criminal de una sustancia controlada, asalto e intento de asalto. Con el polémico sistema de beneficio penal, le dieron una multa y se le ordenó regresar a la corte a fines de julio.