¿En serio? El presidente Donald Trump ahora apoya el regreso de Colin Kaepernick a la NFL

Después de que en repetidas ocasiones el quarterback Colin Kaepernick ha sido el centro de las críticas por parte del presidente Donald Trump, cuestionando su causa antirracista por arrodillarse durante la entonación del himno de los Estados Unidos, ahora la narrativa presidencial ha dado otro viraje radical.

“Me encantaría verle tener otra oportunidad”, dijo Trump en respuesta al periodista Scott Thuman de Sinclair en entrevista este miércoles. “Obviamente tiene que jugar bien. Si no puede jugar bien, creo que sería muy injusto”, agregó el mandatario.

President Trump said today he would support Colin Kaepernick getting another shot in the NFL. pic.twitter.com/UGdyaHefYc

— NFL Update (@MySportsUpdate) June 17, 2020