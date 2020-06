“No puede hacer milagros solo”, hermana de Cristiano Ronaldo defiende al jugador después de perder la Coppa Italia

El técnico de la Juve criticó al portugués y su hermana no se quedó callada

Elma Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo, defendió al jugador después de que la Juventus perdiera frente al Napoli en la Coppa Italia.

El técnico del equipo, Maurizio Sarri, admitió que CR7 “carece de la agudeza” para rendir al máximo, ya que la Juve empató sin goles en su regreso al fútbol.

Y la hermana de Cristiano Ronaldo saltó en su defensa en Instagram, y aprovechó para cuestionar las tácticas del director técnico.

Elma escribió: “¿Qué más puedes hacer? Es eso y no pasa de eso, mi amor no puede hacer milagros por sí solo. No entiendo cómo puedes jugar así. Cabeza erguida, mi Rey”.

Sarri reveló que no les habló a sus jugadores después de la derrota, pero no dudó en expresar sus pensamientos sobre el nivel de Cristiano Ronaldo.

Le dijo a RAI: ​​”Está en la misma forma que los demás, como Paulo Dybala y Douglas Costa, carece de la agudeza para hacer lo que mejor funciona para él“.

“No les dije mucho a los jugadores después del partido. Estaba enojado y decepcionado como ellos, así que en estos momentos es mejor permanecer en silencio”.

Relacionado:

¡Napoli campeón de Copa! David Ospina y “Chucky” Lozano ganan su primer título en Italia