HBO suspende a Chumel Torres tras ser tachado de racista y clasista

HBO Latin America decidió suspender, hasta nuevo aviso, el programa “Chumel con Chumel Torres“, como consecuencia de los señalamientos de los que ha sido objeto el presentador que lo tachan de racista y clasista.

En un comunicado compartido ayer, la cadena de televisión aseguró que realizar· una investigación respecto a las acusaciones de las que ha sido objeto Torres.

“HBO Latin America es reconocida por llevar a la pantalla producciones que generan reflexión y promueven la discusión de temas cruciales en nuestra sociedad, como la diversidad, la inclusión y la no-discriminación“, anunció la compañía.

El martes se desató una intensa conversación en redes sociales luego que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) anunciara la participación del chihuahuense en un foro sobre racismo.

Los usuarios acusaban al creador de El Pulso de la República de hacer bromas excesivas sobre el color de la piel de las personas o su clase social.

Al debate incluso se sumó Beatriz Gutiérrez Muller, esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cuestionó la participación de Torres, que tiempo atrás hizo comentarios sobre su hijo menor de edad y no se había disculpado.

El foro, en el que participarían también los actores Maya Zapata y Tenoch Huerta, finalmente fue pospuesto por la Conapred, que no precisó la nueva fecha ni quiénes serían los ponentes.

“¿Cómo se va a invitar, la verdad, a alguien que discrimina a un acto de estos? Desde luego soy partidario de la libertad pero pues es el colmo, son personas caracterizadas por despreciar a otros, verdaderamente racistas, comentarios discriminatorios.

“Y ahora resulta que para un foro contra la discriminación se le invita, es como si para un foro de derechos humanos se invita a un torturador, digo, es el colmo que esto suceda, ¿no?”, respondió López Obrador sobre el tema en su conferencia del miércoles.

No obstante, la polémica escaló a tal grado que varios usuarios pidieron a HBO cancelar la emisión que tiene el presentador desde 2016 y que en febrero comenzó la emisión de su quinta temporada.

De los más insistentes fue la cuenta @CarlotaEmperatriz, que aseguraba Torres era el autor de un mensaje, de 2017, que además de racista también lo consideraba misógino.

“Cuando cog.. con un azteca entiendes por qué los mataron”, se leía en el presunto tuit del comediante.

El presentador negó el jueves la veracidad de esa publicación. Ese mismo día, participó en un foro muy parecido al que organizaba Conapred que tuvo lugar en la plataforma Racismo MX.

“No voy a disculparme por mi humor, por un chiste que ofenda a alguien porque la idea no es ofender a alguien; no pienso ceder ante la fragilidad de la gente que dice ‘esto me ofende’. Pues no lo veas. Pero jamás voy a decir ‘malditos indígenas’. Eso ni tiene chiste, ni es humor”, dijo Torres ayer a EFE.

“La mitad de mi familia es morena. La gente cree que sabe de dónde vienes; como te ven güerillo creen que tienes privilegios. Nací en el barrio de Los Pinos de Chihuahua, en medio de dos barrios de cholos, entonces me ha costado mucho llegar hasta acá como para que se me vaya por unos tuits pendejos”.

“Chumel Torres: presidente del caos”, escribió en Twitter tras el anuncio de la suspensión de su programa en HBO.