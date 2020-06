Recetas sencillas para que tus hijos cocinen el menú del Día del Padre

El Día del Padre es el momento perfecto para celebrar con ricas y ligeras recetas de verano. Consiente a papá creando un menú especial para demostrarle todo tu cariño, aquí algunas magníficas ideas de platillos para sorprenderlo

El mundo lentamente se recupera de los estragos causados por la pandemia por coronavirus, por eso quizá continúes en confinamiento o aún no tengas la confianza de visitar algún restaurante. Cualquiera que sea la razón, no permitas que sea una excusa para no celebrar el Día del Padre.

En los últimos meses hemos tenido la grata oportunidad de ampliar nuestros horizontes culinarios, lo que resulta el pretexto perfecto para disfrutar de un domingo inigualable preparando un menú muy especial para celebrar a los reyes del hogar. En realidad lo que más importa en estás fechas es disfrutar del tiempo en familia, sin lugar a dudas papá se llenará de alegría al saber que los niños cocinaron para él ¡No existe mejor celebración!

Facilísimas, deliciosas y divertidas recetas para papá:

1. Hot dog especial con blue cheese

Probablemente los hot dogs son uno de los platillos favoritos de papá encabezan la lista de comidas que aman cocinar a la parrilla, son bocadillos sin pretensiones y sencillamente deliciosos. Esta receta es maravillosa pues tiene la genialidad de preparar las salchichas de forma casera y ese detalle seguramente conquistará hasta el paladar del papá más exigente. Lo mejor de todo es que son muy fáciles de hacer e ideales para disfrutar en familia.

2. Macarrones con queso gratinados

Estos macarrones al horno son la guarnición perfecta para acompañar todos los platillos de la mesa, son generosos, reconfortantes y una delicia. Se trata de un platillo muy noble que no implica mucho tiempo de elaboración, involucra pocos y accesibles ingredientes y es una opción muy amable con el bolsillo. ¡Son el complemento ideal para acompañar los hotdogs!

3. Club Sándwich a la parrilla

¿Quién no ama un buen Club Sándwich? Se trata de una de las versiones más populares de emparedados que existen y que seguramente en más de una ocasión has visto a papá disfrutarlo. Los sándwiches son una magnífica alternativa para un menú de verano, ligero, sin complicaciones y delicioso. Una buena idea es montar todos los platillos en lindos platones family style y sorprender a papá con la mesa lista para disfrutar de una gran tarde en familia.

4. Dip de queso jalapeño y chistorra

Prácticamente todos los papás aman los deportes, la presentación de esta botana será la sensación del evento, le dará un toque de lo más original a la mesa y será un gran detalle temático. Su elaboración es sencilla, utiliza ingredientes fáciles de adquirir y que seguramente le encantan a papá, se destaca por su inigualable toque picosito y por supuesto los niños amarán participar en la decoración.

5. Gelatina de piña colada

Por supuesto que las opciones dulces no pueden faltar en la mesa, la buena noticia es que no tienes que ser un repostero profesional para crear delicias. La gelatina es una extraordinaria alternativa de postre, es perfecta para cambiar de sabores sútilmente, fresca y ligera, un gran complemento para cerrar con broche de oro. Esta receta es muy amigable con el bolsillo y aporta ricos sabores tropicales, lo mejor de todo es que podrás organizarte y prepararla un día antes.

6. Galletas de limón glaseadas

No existe mejor actividad para disfrutar con los niños que cocinar galletas caseras, lo mejor de todo es que se trata de una receta muy sencilla y fácil de preparar. El glaseado de limón es el toque estrella que se destaca por su gran equilibrio entre el sabor dulce e inigualables notas ácidas, sin lugar a dudas los niños amarán decorarlas.

7. Trufas de leche condensada

Es muy probable que varios papás sean amantes del chocolate, si es el caso esta receta de trufas mixtas cumplirá con los gustos más exigentes. Son simplemente perfectas, el antojo dulce ideal para disfrutar de un digestivo o un buen café y lo mejor de todo es que ocupan pocos y accesibles ingredientes. Sin duda una buena actividad manual para los niños. Sírvelas bien frías en copas al centro de la mesa, se verán de lo más elegantes.

8. Cupcakes Red velvet

Los cupcakes no sólo son exquisitos, visualmente son de lo más atractivos y se prestan para crear todo tipo de coberturas y decoraciones, en las cuales los niños amarán participar. Son la opción perfecta para evitar hacer grandes pasteles, pues son pequeñas porciones de tarta que te permitirán cocinar lo que sea oportuno conforme el número de personas. Utiliza tu imaginación y contempla los ingredientes favoritos de papá para decorarlos.