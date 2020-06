Un auto se empotra contra un restaurante mexicano en Miami: arrestan al conductor

Las cámaras de vigilancia captaron a un conductor que golpeó su vehículo contra un restaurante del sur de la Florida. El conductor fue detenido y acusado de estar borracho al volante.

Agustín Albarrán, gerente de Antojitos Mexicanos, estaba incrédulo después de ver el daño que había sufrido el restaurante de su familia.

“Hemos tenido este negocio abierto durante 20 años, así que para que esto es desgarrador”, comentaba.

Las cámaras de vigilancia situadas afuera del restaurante Antojitos Mexicanos el jueves captaron cómo el conductor se había detenido por primera vez en su SUV y estacionó torpemente en el ángulo equivocado.

Los empleados del restaurante dicen que entró a comprar un burrito para llevar. Entonces, el hombre entró a la tienda de al alado.

Te puede interesar: Aparece una mujer muerta de un disparo en una zona residencial de Miami

“Tomó un par de bolsas de papas fritas”, aseguró Jaime Díaz, de La Guadalupana Tortilleria & Grocery. “De repente escuchamos una gran explosión, un gran ruido”, agregó.

“Supongo que en lugar de retroceer, entró al restaurante”, decía. Ese ruido provenía del SUV que se abría paso a través de la pared frontal y las ventanas del restaurante.

Driver arrested after slamming his car into Fort Lauderdale restaurant https://t.co/24mXxWTrn2

Después de chocar, el conductor intentó retroceder antes de que otras personas en el centro comercial intervinieran.

Te puede interesar: Un accidente en Miami termina en un robo a punta de pistola

Un equipo de emergencia de Fort Lauderdale llegó para trasladar a un cliente herido al hospital.

En el interior, el restaurante sufrió algunos destrozos, con mesas por el suelo y algunos vidrios rotos.

A suspected impaired driver was arrested after he crashed his SUV through a Mexican restaurant on Davie Blvd. in Fort Lauderdale, injuring a customer. https://t.co/vDVDwggc1G

— Madeleine Wright (@MWrightWPLG) June 19, 2020