Un fallo mundial en WhatsApp vuelve locos a los usuarios

Este viernes se registró un falló en WhatsApp que volvió locos a los stalkers, que que la aplicación no permite mostrar la última hora de conexión de los contactos.

En un principio se pensó que la plataforma había retirado la funcionalidad, sin embargo, en realidad se trata de un fallo temporal en el servicio de mensajería.

El sitio especializado, WABetaInfo informó que WhatsApp tenía problemas para mostrar la última hora de conección de los contactos.

⚠️ WhatsApp is experiencing serious issues with last seen at, online status and registration!https://t.co/QYxW5RSLKc

We're monitoring the situation and we will let you know about any other change.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 19, 2020