Varios hospitales de Florida se quedan sin camas de UCI a medida que crecen los casos

A medida que los funcionarios de salud de Floria informan de otro aumento récord en un solo día en los casos del nuevo coronavirus, nuevos datos muestran que los hospitales de todo el estado han llenado la mayoría o todas las camas disponibles en sus respectivas unidades de cuidados intensivos.

Numerosas instalaciones médicas de Florida dieron a conocer que la disponibilidad de camas UCI se redujo el jueves, y varias informaron que no tenían disponibilidad, según el último informe publicado por la Agencia de Administración de Atención Médica de Florida (AHCA). El condado de Palm Beach se encontraba entre las regiones de todo el estado donde la disponibilidad de camas era más escasa.

Un informe adjunto de AHCA muestra que alrededor del 75 por ciento de las camas de hospital disponibles en todo el estado están ocupadas actualmente.

