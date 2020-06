Atacan las estatuas de Cervantes y Fray Junípero Serra en California

La estatua del escritor Miguel de Cervantes fue pintada con la palabra “bastardo” en la ciudad de San Francisco en medio de la ola de protestas raciales que vive el país tras el asesinato del afroamericano George Floyd bajo custodia policial, informaron este sábado los medios locales.

Los monumentos de Cervantes y del misionero español Junípero Serra, ambos en el parque Golden Gate de la ciudad californiana, fueron objeto de vandalismo por parte de los manifestantes, según las imágenes difundidas por los medios locales.

La estatua de Cervantes, autor de la novela “Don Quijote de la Mancha”, apareció con varias pintadas, entre ellas la palabra “bastardo”.

La estatua de Fray Junípero Serra, conocido como el evangelizador de California en el siglo XVIII al fundar las nueve primeras misiones del Estado Dorado, fue derribada desde el puente Golden Gate.

Crowd beat up on the statue after and tagged it, plus a nearby statue of Cervantes for good measure pic.twitter.com/F7foXW1ez6

El papa Francisco canonizó a Fray Junípero Sierra en una ceremonia durante su visita al país en septiembre del 2015.

El sacerdote nació en la isla española de Mallorca el 24 de noviembre de 1713 y llegó a territorio californiano en julio de 1769, donde comenzó su misión evangelizadora desempeñando un papel importante en la fundación de la California moderna.

Sin embargo, el legado de Serra ha estado en el ojo del huracán desde hace décadas ya que nativos americanos lo culpan por la destrucción de su cultura, y de infligir brutales castigos a los indígenas que trataron de escapar a su evangelización.

El centro de estudios The Hispanic Council, que promueve las relaciones entre EE.UU. y España, se criticó estas acciones contra Junípero Serra al asegurar en un comunicado que “este nuevo ataque a su figura carece de rigor histórico. Es también un ataque al legado hispano de EEUU y de California, que se debe cuidar y respetar, como el propio Junípero enseñó en su tiempo de dedicación y servicio a la población nativa”, agregó la nota.

La embajada de España en Washington lamentó hoy los ataques perpetrados contra las estatuas del escritor Miguel de Cervantes y del misionero fray Junípero Serra, y dijo que continuará con su defensa del legado español en Estados Unidos.

Why Cervantes?

Cervantes, famously, was a slave himself- captured by Barbary Pirates, and enslaved in the galleys of Algiers for five years before being ransomed pic.twitter.com/elEpGjexVT

— Aris Roussinos (@arisroussinos) June 20, 2020