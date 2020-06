Cambio de último minuto: La decisión de Kobe Bryant el día antes de su muerte que pudo haber modificado su destino

El pasado 26 de enero falleció Kobe Bryant al estrellarse el helicóptero en el que volaba para llegar a un torneo en el que participaría su hija Gianna.

A casi cinco meses del accidente sigue apareciendo nueva información sobre el caso. En días recientes se dieron a conocer detalles de un informe que indicó que el piloto que tripulaba la aeronave se habría desorientado por la niebla antes de estrellarse y hoy apareció una nueva revelación.

Una exasistente personal de Kobe confirmó que el exjugador de los Lakers le indicó que realizara un cambio en su agenda para el día en el que falleció.

Kobe Bryant moved his fatal helicopter flight 45 minutes earlier https://t.co/eFsY3fjarH

Según reportó el Daily Mail, Cate Brady le explicó a los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte que la superestrella de la franquicia angelina le solicitó que adelantara el vuelo en el que finalmente falleció. “Ese día en particular, para el domingo, en realidad cambié la hora la noche anterior, probablemente alrededor de las 6 o 7 de la tarde”, comentó la ex asistente de “Black Mamba”.

“Kobe había decidido que quería ir a ver jugar a otro equipo antes del juego de su hija. Por lo tanto, se suponía que era una salida a las 9:45 de la mañana, pero la noche anterior se cambió a una salida desde las 9”, prosiguió la empleada.

Kobe Bryant moved doomed flight 45 mins earlier from set time when fog was clearing https://t.co/SfgjViApWe

