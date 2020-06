Geoffrey Berman, el fiscal que supervisó casos contra aliados de Trump fue despedido por Barr. Pero se niega a irse

Geoffrey Berman, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, a quien William Barr acaba de despedir, se niega a irse. El choque crea una crisis sin precedentes en el Departamento de Justicia

Geoffrey Berman, el poderoso fiscal del Distrito Sur de Nueva York que ha investigado a varios asociados poderosos con conexiones con el presidente Donald Trump, fue notificado de que debía abandonar su puesto el viernes, dos fuentes le dijeron a CNN.

En un comunicado de prensa nocturno que anuncia la salida de Berman, el Departamento de Justicia dijo que Trump tiene la intención de nominar a Jay Clayton, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, que nunca ha sido fiscal.

Un funcionario del Departamento de Justicia le dijo a CNN que a Berman le ofrecieron otros puestos en Justicia, incluido el jefe de la división civil, donde el fiscal general adjunto Jody Hunt anunció abruptamente su partida esta semana. Berman se negó a irse de su puesto.

Una segunda fuente con conocimiento del asunto dijo que se le pidió a Berman que renunciara y se negó.

Es probable que la noticia de la renuncia forzada de Berman atraiga el escrutinio dentro de la oficina de William Barr, el fiscal de Estados Unidos y entre los fiscales de carrera.

Bergman ha sido el fiscal de EE.UU. en Manhattan desde 2018, y bajo su liderazgo, su oficina procesó al ex abogado de Trump Michael Cohen, está investigando al principal confidente de Trump Rudy Giuliani y acusó a los asociados del ex alcalde de Nueva York Lev Parnas e Igor Fruman.

Las tensiones entre las oficinas de Nueva York y Washington han crecido, con Berman y Barr discutiendo sobre el manejo de algunos casos.

El otoño pasado, los funcionarios del Departamento de Justicia discutieron el reemplazo de Berman con Ed O’Callaghan, un alto funcionario, pero luego los fiscales acusaron a los asociados de Giuliani, una medida que parecía extender la tenencia de Berman.

El momento de la notificación de la renuncia, anunciada poco antes de las 10 p.m. ET, inmediatamente planteó preguntas sobre las circunstancias con respecto a la partida de Berman.

Barr estuvo en Nueva York el viernes, según el Departamento de Justicia. No está claro si se reunió con Berman, y el Departamento de Justicia se negó a decir si se le pidió a Berman que renunciara.

Preet Bharara, quien fue despedido por Trump como fiscal estadounidense para el Distrito Sur poco después de que Trump asumió el cargo en 2017, tuiteó el viernes por la noche: “¿Por qué un presidente se deshace de su propio fiscal federal elegido en SDNY un viernes por la noche, a menos de 5 meses antes de las elecciones?

Berman dio a conocer en un comunicado su posición sobre el asunto:

“Me enteré en un comunicado de prensa del Fiscal General esta noche que estaba” renunciando “como Fiscal de los Estados Unidos. No he renunciado, y no tengo intención de renunciar, a mi cargo, para el cual fui designado por los jueces del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Renunciaré cuando el Senado confirme a un candidato designado por el presidente. Hasta entonces, nuestras investigaciones avanzarán sin demora o interrupción. Aprecio todos los días que trabajo con los hombres y mujeres de esta Oficina para buscar justicia sin temor ni favor, y tengo la intención de asegurar que los casos importantes de esta Oficina continúen sin obstáculos “.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que “el despido a última hora de la noche del viernes apesta a una posible corrupción del proceso legal. ¿Qué está enojando al presidente Trump?

Con información de CNN y SDNY